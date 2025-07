EE.UU. niega visas de ingreso a equipo de béisbol venezolano, dice Little League International

“El equipo Cacique Mara de Little League de Venezuela lamentablemente no pudo obtener las visas apropiadas para viajar a la Serie Mundial de Béisbol de la Liga Senior”, dijo Little League International en un comunicado, en el que agregó que esto es “extremadamente decepcionante, especialmente para estos jóvenes atletas”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.