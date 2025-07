Llega el fallo en el juicio a Álvaro Uribe por manipulación de testigos: así pasó de acusador a acusado

“Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, enfrento un juicio. Lo he hecho con respeto a la justicia, a la señora juez. Mis discrepancias con la señora fiscal las he presentado con franqueza y con respeto. Pero no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, por su más representativo senador”, sostuvo Uribe en un video publicado en su cuenta oficial en X el pasado 12 de julio al que tituló: “La situación no está como para estar tranquilos” y en el que también se refirió al atentado contra el senador y precandidato de su partido Miguel Uribe Turbay.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.