EE.UU. e India lanzan una histórica misión conjunta que podría cambiar la forma en que vemos la Tierra

“Esta misión no se trata solo del lanzamiento de un satélite; es un momento que simboliza lo que dos democracias comprometidas con la ciencia y el bienestar global pueden lograr juntas. NISAR no solo servirá a la India y a Estados Unidos, sino que también proporcionará datos clave para países de todo el mundo, especialmente en áreas como la gestión de desastres, la agricultura y el monitoreo climático”, dijo Singh. “NISAR no es solo un satélite; es el apretón de manos científico de la India con el mundo”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.