El aire interior contiene microplásticos diminutos que pueden llegar profundamente a los pulmones, según un estudio

“Le digo a la gente: Miren, hay plásticos de los que no pueden escapar. No van a conseguir un teléfono celular o una computadora que no contenga plástico. Pero intenten minimizar su exposición al plástico que sí pueden evitar, especialmente los plásticos de un solo uso”, dijo Landrigan, profesor de biología y director del Programa de Salud Pública Global y Bien Común y del Observatorio Global de Salud Planetaria en Boston College.

