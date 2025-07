Inmigrantes en Virginia, ante el dilema de superar el pánico por redadas de ICE o quedarse sin recibir alimentos

A punto de comenzar la distribución de alimentos, con la bolsa en la mano, Alicia Vásquez no ahorra palabras: “Todo el mundo, con papeles, sin papeles, estamos preocupados. Yo he visto varios que con residencia y se los han llevado”. Las vecinas a su alrededor hacen gesto avalando los dichos de Alicia, quien recalca: “Yo lo que digo es que este presidente no tiene corazón”.

Un hondureño en la fila, que pidió no dar su identidad por temor, cuenta a CNN que cruzó la frontera hace 5 años. Ha trabajado en jardinería y en restaurantes. Se quedó sin empleo por 4 meses, pero hace poco consiguió unas horas en otro restaurante cortando vegetales. “Yo me rebusqué por todos lados y no podía encontrar entonces. Deudas por todos lados”, dice, preocupado. En esto años, sin embargo, pudo ayudar a sus padres a construir una casa en Honduras. “Por ahorita no tengo idea de irme. Si Dios permite vamos a estar un par de días aquí. Y si no nos va bien entonces va a tocar buscar la salida voluntariamente”, añade.

