Trasladan a Ghislaine Maxwell a una prisión federal de Texas

Un campo penitenciario de mínima seguridad, como el de Bryan, es el tipo de instalación menos restrictivo entre las prisiones federales, y alberga a reclusos considerados de bajo riesgo, no violentos y con pocas probabilidades de fugarse. Los campos casi no tienen cercado o no cuentan con ningún tipo de valla que contenga a las internas, y dentro pueden moverse con relativa libertad.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.