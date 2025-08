Sarah Jessica Parker anuncia un final emotivo y poético para ‘And Just Like That…’

“And Just Like That…” fue la iteración más reciente de “Sex and the City”, una franquicia querida y a veces polarizadora que incluyó la primera serie ganadora del Emmy que terminó en 2004, y también tuvo dos películas posteriores.

“Y así… la narración continua del universo de ‘Sex And The City’ llega a su fin,” escribió King en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del programa. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, me di cuenta de que este podría ser un lugar maravilloso para detenernos.”

La franquicia de “ Sex and the City ” llega a su fin después de más de 25 años, con la conclusión de la tercera y ahora última temporada de su spin-off “And Just Like That…”, anunciaron el viernes la estrella Sarah Jessica Parker y el showrunner, guionista y director Michael Patrick King.

