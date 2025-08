ICE detiene a estudiante universitaria coreana, hija de un sacerdote. Líderes religiosos piden por ella

Sin embargo, un abogado de la Diócesis Episcopal de Nueva York, donde la madre de Go ejerce el sacerdocio, afirmó que la visa actual de Go no vence hasta diciembre, y que la audiencia del jueves formaba parte de su solicitud para extenderla.

