Accidente ferroviario deja seis muertos y dos heridos en Guanajuato, en el centro de México

Por CNN en Español

Seis personas murieron y dos resultaron heridas en un accidente ferroviario ocurrido la tarde de este miércoles en el municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, en el centro de México, informó la Alcaldía en un comunicado.

La Alcaldía expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que está atendiendo a todas las personas afectadas.

En otro comunicado, la empresa Ferromex, a la que pertenecía el tren accidentado, dijo que colaborará con las autoridades para determinar qué causó el hecho.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.