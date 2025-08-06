Jefe militar de Israel rechaza una toma total de Gaza mientras Netanyahu considera una “conquista total” del enclave

Por Tal Shalev, Dana Karni, Ibrahim Dahman y Nadeen Ebrahim, CNN

El jefe militar de Israel advirtió contra una toma total de Gaza, según tres fuentes israelíes familiarizadas con las conversaciones, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu considera ordenar la “conquista” del enclave sitiado.

En una reunión con altos funcionarios el martes por la noche, el jefe militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, advirtió que conquistar completamente Gaza atraparía a los militares dentro del enclave y pondría en riesgo a los rehenes que aún permanecen allí, según las fuentes.

Ese movimiento, dijo Zamir, también aumentaría la carga sobre las fuerzas israelíes, que ya sufren desgaste y agotamiento entre los soldados reservistas.

Según dos de las fuentes, el plan de Zamir propone rodear la Ciudad de Gaza y otros vecindarios donde podrían estar los rehenes, mientras que Netanyahu presiona por una operación más intrusiva en el corazón de esas zonas.

CNN informó previamente que Netanyahu convocará este jueves una reunión del gabinete de seguridad para impulsar la “conquista total del enclave”, lo que marcaría una importante escalada de la campaña israelí en un momento en que el Gobierno enfrenta presión internacional para lograr una tregua.

El desacuerdo más reciente pone de manifiesto la creciente discordia entre el liderazgo militar y el poder político en Israel. Las Fuerzas Armadas ha recomendado buscar la vía diplomática para terminar la guerra, mientras que Netanyahu y su Gobierno han abogado por objetivos de guerra maximalistas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que ya controlan aproximadamente el 75 % de Gaza tras casi dos años de guerra, que han dejado gran parte del territorio en ruinas y provocado una crisis humanitaria. Israel se retiró de Gaza hace dos décadas, pero Zamir advirtió que una ocupación militar total podría volver a enredar a las FDI.

La advertencia de Zamir vuelve a ponerlo en desacuerdo con los partidos de ultraderecha del Gobierno de Israel, que han pedido reiteradamente ampliar los bombardeos y el sitio a Gaza para destruir al grupo extremista Hamas, algo que Israel no ha logrado a pesar de casi dos años de combate.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, exigió en redes sociales que Zamir declare públicamente “con su propia voz” que acatará las decisiones del liderazgo político del país, “incluso si se toma una decisión sobre la conquista y una acción decisiva”.

Tras la reunión del martes, la Oficina del Primer Ministro emitió un comunicado oficial en el que afirmó que “las FDI están preparadas para implementar cualquier decisión adoptada por el gabinete de seguridad”.

El miércoles, Netanyahu también se reunió con el líder de la oposición, Yair Lapid, quien publicó una declaración en video en la que calificó como “una muy mala idea” la conquista de Gaza.

“No se emprende una acción así si la mayoría del país no está contigo”, dijo Lapid. “El pueblo de Israel no quiere esta guerra; pagaremos un precio demasiado alto por ella”.

Las encuestas han mostrado repetidamente que la mayoría de los israelíes prefiere poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los 50 rehenes que aún permanecen en Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó el miércoles su cifra de muertes más alta en semanas, con 138 personas muertas en las últimas 24 horas.

Cinco personas murieron de hambre en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud el miércoles, lo que eleva a 193 el total de muertes por inanición y desnutrición, incluidos 96 niños.

COGAT, la agencia israelí encargada de llevar ayuda a Gaza, informó que cerca de 300 camiones ingresaron al enclave el martes y fueron recolectados y distribuidos por Naciones Unidas y organizaciones internacionales, y añadió que se lanzaron 110 palés de ayuda desde el aire en cooperación con Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Alemania, Canadá y Bélgica.

Sin embargo, la Oficina de Medios, controlada por el grupo extremista Hamas, dijo que solo 84 camiones ingresaron al enclave el martes, y agregó que se necesitan al menos 600 camiones diarios de ayuda y combustible para cubrir las necesidades básicas de la población.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.