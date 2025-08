Kristi Noem es todo lo que le gusta a Trump: mano dura para la seguridad y protagonista ante las cámaras de TV

La polémica sobre Noem va más allá de su presencia en redes y se centra en su ejecución de la cartera de Seguridad Nacional, como parte de la misión que le encargó Trump, quien insiste en la austeridad y el recorte del gasto, mientras anuncia una ampliación de la Casa Blanca por más de US$ 200 millones – que dice será pagada con fondos privados, no públicos – o recibe un avión 747 donado a la Fuerza Aérea para su uso, con una modernización cercana a los US$ 1.000 millones.

