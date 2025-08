Los aranceles de Trump generan miles de millones de dólares al mes. ¿Qué hace el Gobierno con todo ese dinero?

Si bien los ingresos arancelarios recaudados no son suficientes para cubrir el déficit presupuestario de US$ 1,4 billones que el Gobierno acumula para el presente ejercicio fiscal, la recaudación arancelaria ha reducido esa cifra. Esto significa que el Gobierno no tiene que recurrir a préstamos tan altos como lo haría sin los ingresos arancelarios.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.