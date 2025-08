¿Quién es Sydney Sweeney, la actriz del momento por su polémica con American Eagle? Esta ha sido su trayectoria y vida

El mismo 2023 Sweeney tuvo su primer éxito de taquilla en el cine, la comedia romántica “ Anyone But You ”, coprotagonizada por Glen Powell, una de las jóvenes estrellas de la película “Top Gun: Maverick”.

A la par de las sesiones de fotos para revistas —documentadas en la cuenta oficial de la actriz en Instagram — y de ayudar a los Rolling Stones a conectar con el público millennial, Sweeney se ha vinculado a proyectos interesantes, con cierto tono autoral, como la miniserie “ Sharp Objects ”, nominada en 2019 a ocho premios Emmy; la película “ Once Upon a Time… in Hollywood ”, dirigida por Quentin Tarantino en 2019, en la que encarnó a una integrante del clan Manson; y “ Reality ”, de 2023, en la que interpretó a un personaje real: la exagente de inteligencia estadounidense que recibió la condena más larga por la divulgación no autorizada de información gubernamental a los medios sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

No obstante, su notoriedad en las pasadas semanas no tiene que ver con la actuación, sino con su participación como modelo en la más reciente campaña del minorista de moda American Eagle Outfitters, en la que el lema del anuncio “It’s always about the jeans” generó una reacción pública adversa que no es la que la marca pretendía, pues hubo quienes protestaron que la palabra “jeans” se usaba en el doble sentido de la palabra “genes” (genes), en una presunta reivindicación de la raza blanca y los estándares de belleza occidentales.

