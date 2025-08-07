Este exatleta tiene un récord mundial que hace 30 años nadie puede romper

Por George Ramsay

Al llegar a la ciudad sueca de Gothenburg (o Göteborg, en sueco), el atleta de salto triple Jonathan Edwards hizo una compra inesperada en una tienda libre de impuestos.

Decidió comprar unas gafas de sol, no para broncearse en la amplia y atractiva costa de la ciudad, sino porque las quería para el próximo campeonato mundial, el evento más importante del calendario de atletismo de ese año.

Edwards estaba atemorizado, y las gafas, pensó, ocultarían ese miedo a sus otros competidores.

“Pensé que fácilmente podría no ganar”, recuerda Edwards, quien llegó al campeonato mundial de 1995 en la mejor forma de su vida. “Había potencial para no ganar, y eso sería un desastre, a pesar de haber saltado tan bien durante todo el año”.

No tenía de qué preocuparse. Edwards rompió su propio récord mundial dos veces ese día, saltando la colosal cifra de 18 metros y 29 centímetros (algo más de 60 pies) en su segundo intento. Su rival más cercano, Brian Wellman, de Bermudas, no logró acercarse ni a medio metro (1,64 pies).

Este jueves se cumplen exactamente 30 años desde que Edwards se ganó un lugar en la historia, convirtiéndolo en uno de los récords más longevos del atletismo.

Desde entonces, solo el estadounidense Christian Taylor se ha acercado a 10 centímetros del récord, y solo ocho atletas en la historia han superado los 18 metros.

Edwards rara vez deja de mirar imágenes de su hazaña: su velocidad electrizante por la pista, las zancadas imponentes de su salto y el enorme salto final al arenero.

Al saltar más allá del tablero de medición de 18 metros, Edwards supo al instante que había batido el récord dos veces seguidas. Levantó las manos y, tras una angustiosa espera para ver su resultado en la pantalla grande, simplemente se encogió de hombros como diciendo: “Lo he vuelto a hacer”.

“Es algo maravilloso y me hace sonreír”, le dice Edwards a CNN Sports. “Aunque soy yo, hay algo muy agradable a la vista en ver ese salto”.

“Tener un récord mundial, hacer algo mejor que nadie en la historia del mundo, es extraordinario”, añade. “Y soy solo yo: mis pequeñas, delgadas y blancas piernas. Es algo maravilloso”.

A partir de ese momento, la competencia de Edwards prácticamente había terminado. Se había convertido en el primer hombre en saltar más de 18 metros con su primer intento, y luego en el primero en superar los 60 pies (18,288 m) con su segundo.

Un tercer intento de 17,49 m le siguió más adelante en la competición, pero, para entonces, el exatleta británico ya había hecho todo lo necesario, y más, para conseguir la medalla de oro. En retrospectiva, cree que el primer récord mundial allanó el camino para otro.

“Aún conservaba esa intensa sensación de preparación para ese segundo salto”, afirma. “Se trataba de aprovechar el momento y disfrutarlo, sin aterrarme ante la idea de que saliera mal, sino de intentar hacer algo simplemente extraordinario y disfrutar del momento”.

Solo unos pocos récords mundiales masculinos de atletismo han durado más que los 18,29 metros de Edwards, incluyendo los 8,95 metros de Mike Powell en salto de longitud en 1991 y los 2,45 metros de Javier Sotomayor en salto de altura en 1993.

Edwards opina que la reserva de talentos para los eventos de salto era “mucho más amplia” en las décadas de 1980 y 1990 que ahora, una consecuencia, piensa, de la inversión limitada en atletismo.

“No creo que exista la infraestructura ni las oportunidades para los jóvenes”, explica Edwards. “Aunque las hubiera, el atletismo probablemente no sea una opción tan atractiva como otros deportes, que están mucho más profesionalizados”.

“La oferta para los jóvenes es enorme ahora en comparación con cuando yo era niño. No creo que el atletismo se haya adaptado bien a la creciente profesionalización y comercialización del deporte, y como resultado, la cantera de talentos es menor, supongo”.

Eso podría explicar por qué su marca de triple salto se ha mantenido durante tanto tiempo, a pesar de los avances en nutrición, equipamiento y ciencia del deporte.

Pero Edwards también cree que la longevidad del récord se debe a su combinación única de velocidad y ligereza en la pista, que recuerda a una piedra que salta con gracia sobre un estanque. Le gusta ver su acción más como un rebote que como un salto.

“He observado a todos los saltadores que han saltado desde que yo lo hice, y ninguno saltaba como yo”, dice Edwards. “Son mucho más grandes; yo soy muy delgado.

“Probablemente no parecía un saltador triple… mi capacidad de salto pura no es brillante… pero es cuando se trata de correr a toda velocidad y mantener la velocidad durante las fases; no creo que nadie aterrice y mantenga la velocidad como yo, de ahí que salte más lejos”.

“Quizás sea simplemente que ahora hay un estilo diferente de atleta que practica el triple salto, mucho más orientado al salto que al sprint”, añade. “Porque la gente pasa mucho más tiempo en el suelo. Cuanto más tiempo en el suelo, más velocidad se pierde”.

El camino de Edwards para convertirse en deportista profesional fue diferente al de la mayoría. Más que su prodigioso talento o una actuación destacada, fue su fe cristiana lo que lo motivó a ganarse la vida con el deporte, junto con el apoyo de su padre, vicario de la Iglesia de Inglaterra.

“No creo que hubiera sido deportista sin mi fe”, afirma. “Tenía la sensación de: Dios me ha dado este don, por muy peculiar que sea, y en los primeros años de mi vida, no tan evidente”.

Mi padre fue una parte importante de esto, animándome a intentar sacar el máximo provecho de mis talentos. Era una especie de ética cristiana muy sencilla… Buscaba ser un buen administrador de algo en lo que era bueno y, en cierto sentido, desarrollar mi fe cristiana en la vida cotidiana”.

Edwards, que ahora tiene 59 años, ha perdido la fe desde entonces, tras negarse en una ocasión a competir los domingos. Considera su cristianismo como una parte involuntaria de su psicología deportiva cuando competía, “un marco y un contexto para lidiar con la presión”.

Quizás fue parte de la razón por la que alcanzó las alturas de su carrera en 1995. Además de batir el récord tres veces y ganar el oro en Gothenburg, Edwards también saltó la asombrosa cifra de 18,43 metros en junio de ese año, aunque nunca fue ratificado debido a las condiciones favorables del viento.

“Ese sigue siendo el día más memorable de mi carrera”, dice Edwards sobre el salto no oficial en Lille, Francia. “Lo vi una y otra vez porque fue algo simplemente hermoso: el ritmo, la sincronización, la velocidad en la pista, todo. Fue fabuloso. Fue un salto mejor que el de Gothenburg, en cuanto a la técnica”.

Edwards estaba en la cima de su potencial entonces, y lamenta no haber podido recrear la misma acción de impulso en otros momentos de su carrera, ni siquiera en la temporada siguiente.

Ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, a pesar de ser el gran favorito, y ascendió al oro en Sídney cuatro años después, aunque describe su salto ganador como “no excelente”.

Fue solo por un breve periodo en 1995 que Edwards sintió que dominaba la técnica del triple salto, lo que le permitió saltar más lejos que nunca.

“Supongo que esto demuestra lo difícil que es acertar en una prueba, porque hay muchos factores que pueden fallar, y cada uno se basa en el otro”, afirma. “Puede que tengas las dos mejores fases, el salto y el paso, pero puedes fallar en la fase de salto. Hay muchas cosas que deben salir bien para conseguir un récord”.

La técnica y la precisión que requiere una prueba como el salto triple podrían ser otra razón por la que el 18,29 de Edwards ha resistido el paso del tiempo.

Como todos los récords, tarde o temprano se romperá. Si eso sucederá pronto es otra cuestión, y a Edwards no le gusta dedicarle demasiadas vueltas.

“No pasa nada si se rompe, no es lo más importante”, dice, “pero al mismo tiempo, se ha convertido en parte de mí. Es parte de mi vida. Es increíble tener un récord mundial, hacer algo mejor que nadie en la historia del mundo”.

Y cuando llegue el momento, ¿querría estar en el estadio viendo cómo se rompe su récord? “Definitivamente no”, responde Edwards al instante. “Me gustaría estar en un lugar apartado donde nadie pueda alcanzarme, y poder procesarlo en silencio, tranquilidad y aislamiento”.

Quizás esa sea otra razón para ponerse instintivamente unas gafas de sol, aunque esta vez para disimular la decepción de una era que llega a su fin.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.