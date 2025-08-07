‘South Park’ se burla de Kristi Noem y la administración Trump en su último episodio

Por Lisa Respers France, CNN

Los creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, claramente no han terminado con la administración Trump.

La serie animada satírica provocó la ira de la Casa Blanca con su episodio de estreno la semana pasada, en el que ridiculizó sin piedad al presidente Donald Trump, y el más reciente apunta a miembros de su administración.

El episodio del miércoles por la noche, titulado “Got A Nut”, presenta al personaje recurrente Sr. Mackay, un consejero escolar, perdiendo su trabajo debido a recortes en el Departamento de Educación.

Cuando acepta un trabajo en la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), él y sus nuevos compañeros ven un video de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el que ella explica que sacrificó a su cachorro disparándole en la cara.

Noem fue noticia en 2024 después de escribir en sus memorias que había disparado a uno de sus perros porque lo consideraba “inadiestrable” y “peligroso para cualquiera que se le acercara”.

El personaje de Noem dispara a perros a lo largo del episodio como un chiste recurrente.

El episodio también apunta a la cultura de los pódcasts conservadores con una trama en la que un estudiante de cuarto grado llamado Clyde se vuelve famoso como pódcaster nacionalista blanco, lo que enfurece a Eric Cartman, el intolerante habitual del programa.

Cartman intenta superar los comentarios ofensivos de Clyde sobre minorías, mujeres y personas judías con provocaciones y declarándose a sí mismo como un “maestro debatiente”.

El trabajo de Clyde y el Sr. Mackay (Mackay participa en redadas de ICE en las que Noem grita: “¡Solo detengan a los morenos!”) es recompensado con un viaje a Mar-a-Lago, donde son recibidos por Trump y el vicepresidente J. D. Vance, quienes aparecen vestidos con trajes blancos en referencia a los personajes de Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize en la exitosa serie de televisión de los años 80 “Fantasy Island”.

Parker y Stone han utilizado su provocadora serie para expresar su evidente descontento con la administración.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, minimizó el episodio debut de “South Park”, que se emitió el 23 de julio y satirizó a Trump, en una declaración a CNN.

“Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y se mantiene por un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado de llamar la atención”, decía el comunicado. “El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría puede frenar la buena racha del presidente Trump.”

Semanas antes del estreno de la nueva temporada, Parker y Stone expresaron su descontento por la adquisición planeada de Paramount Global por parte de Skydance Media y su impacto en las negociaciones de su contrato.

“Esta fusión es un desastre y está arruinando ‘South Park’”, escribieron ambos en una publicación compartida en redes sociales. “Estamos en el estudio trabajando en nuevos episodios y esperamos que los fans puedan verlos de alguna manera”.

Paramount también enfrentó críticas por el anuncio de su cadena CBS de que cancelaría “The Late Show with Stephen Colbert”, lo que algunos especularon era un intento de apaciguar a Trump para que no bloqueara la fusión. Colbert ha sido crítico con el presidente en su programa nocturno.

Skydance Media y Paramount Global anunciaron este jueves que la fusión se había completado.

