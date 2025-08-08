Así quedan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025: cruces, partidos y fechas
Por Cesar Lopez, CNN en Español
Los cuartos de final de la Leagues Cup ya quedaron definidos.
Cuatro equipos de la MLS y cuatro de la Liga MX entran en la etapa de eliminación directa, del joven torneo que dejó algunas sorpresas y varias decepciones en los cruces de la denominada fase de grupos.
Por parte de la Liga MX avanzaron el Toluca, el Pachuca, los Tigres y el Puebla, mientras la MLS estará representada por los Sounders de Seattle, el Inter Miami, el Galaxy de Los Ángeles y el Orlando City.
Los cuartos de final se disputarán el 19 y 20 de agosto con las sedes y horarios por definir.
Tigres vs. Inter Miami
Toluca vs. Orlando
Seattle Sounders vs. Puebla
Pachuca vs. LA Galaxy
- 2019 Cruz Azul (Liga MX)
- 2021 León (Liga MX)
- 2023 Inter Miami (MLS)
- 2024 Columbus Crew (MLS)
