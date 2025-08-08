La Universidad de Emory informa sobre un atacante armado en su campus

Por Zoe Sottile, CNN

Hay un atacante armado en el campus de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, según la universidad.

“CORRE, ESCÓNDETE, LUCHA. Evita la zona”, indicó la universidad en su sitio web. Describió la situación como ubicada en Emory Point CVS.

El personal de una tienda de delicatessen cerca del campus de la Universidad Emory escuchó disparos y se encerró, según The Associated Press.

Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Miur, una tienda de delicatessen de Atlanta, declaró a AP que el personal escuchó una serie de disparos.

“Sonaba como fuegos artificiales estallando uno tras otro”, dijo.

Noticia en desarrollo…