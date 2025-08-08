Minutos antes del tiroteo en Fort Stewart, el sospechoso envió un mensaje a su familia diciendo “Los quiero”, según su tío

Por Alisha Ebrahimji, CNN

“Solo quiero que sepan que los quiero y que me esforcé al máximo para ser lo mejor posible”, escribió el sargento Quornelius Samentrio Radford a sus familiares al menos 20 minutos antes de comenzar a disparar contra otros soldados a inicios de esta semana en su base militar en Georgia.

“Mi tiempo se acaba lentamente. Elijo mi destino y mi fe. Puede que no esté con mi mamá, pero voy a estar en un lugar mejor”, decía el enigmático mensaje grupal, según contó su tío, Joe Mitchell, a WTLV, afiliada de CNN.

Radford, de 28 años, hirió a cinco de sus compañeros en la base militar de Fort Stewart con una pistola personal antes de ser reducido por otros soldados cercanos, según informaron las autoridades. Los cinco soldados se encuentran en condición estable, dijo el general de brigada John Lubas, comandante general de la 3ª División de Infantería, en una conferencia de prensa el miércoles.

“Por favor, no hables así”, decía uno de los mensajes en respuesta a Radford. “Llámame, no hables así, hermano”, decía otro. “No hagas lo que sea que esté pasando, vas a estar bien”, escribió otro familiar.

Sin embargo, a pesar de las desesperadas súplicas de los familiares, lo que sucedió tras los mensajes de Radford ha dejado a muchos seres queridos con preguntas inquietantes sobre qué llevó al tiroteo, cuál fue su motivo y cómo alguien a quien conocen como un hombre de familia amable y cariñoso pudo cometer tal acto de violencia.

Radford se unió al Ejército en 2018 como especialista en logística automatizada y fue asignado al Equipo de Combate de la 2ª Brigada, informó el Ejército de EE.UU. Su función consistía en manejar suministros y operaciones de almacén, y no había sido desplegado en una zona de combate, dijo el general Lubas.

El sargento, oriundo de Florida, había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en mayo, un arresto del que su cadena de mando no tenía conocimiento antes del incidente, de acuerdo con Lubas.

Radford no tenía antecedentes de conducta conocidos en su expediente militar, según el general.

Un día antes del tiroteo, Radford tuvo un desacuerdo con una de las víctimas, según un agente del orden informado sobre el caso. No está claro a qué se debió el desacuerdo. El miércoles, siguió a su compañero de trabajo hasta un área de mantenimiento y le disparó en el pecho antes de disparar a otros cuatro.

Aunque el motivo de Radford sigue siendo desconocido, han surgido detalles sobre su carácter y los problemas que enfrentaba dentro y fuera del trabajo, de acuerdo con sus seres queridos y antiguos compañeros.

Su padre, Eddie Radford, dijo a The New York Times que no había notado ningún comportamiento inusual en su hijo recientemente y que desconocía el motivo del tiroteo.

Sin embargo, comentó que su hijo se había quejado ante la familia sobre racismo en Fort Stewart y que había buscado un traslado, según el Times, que no publicó detalles específicos. CNN ha intentado contactar a Eddie Radford para obtener más información.

Fort Stewart declinó hacer comentarios sobre la acusación de racismo y si Radford había solicitado un traslado. “Las circunstancias que llevaron a los hechos (del miércoles) están bajo investigación”, dijo un portavoz de la 3ª División de Infantería a CNN.

Al comenzar la carrera militar de Radford en 2018, también comenzó el acoso por su tartamudez, según contaron dos antiguos compañeros a NBC. Sneh Patel, un abogado que representó a Radford durante su caso por conducir bajo los efectos del alcohol, también confirmó a CNN que “tiene una condición de tartamudez”, aunque no reveló mucho más debido al privilegio cliente-abogado.

“Lo acosaban mucho”, dijo a NBC el sargento Cameron Barrett, quien se hizo amigo de Radford durante un programa de entrenamiento del Ejército. “Era tan grave que apenas podía hablar”.

La gente se burlaba de Radford fingiendo también tener tartamudez, dijo Barrett, y agregó que el aparente impedimento del habla era un “desencadenante” para Radford, pero él soportaba el trato permaneciendo en silencio, sin mostrar signos de enojo o resentimiento, contaron Barrett y otros soldados a la cadena.

CNN ha intentado contactar a esos soldados para obtener más información.

Desde el tiroteo, Radford ha sido entrevistado por la División de Investigación Criminal del Ejército y ahora se encuentra en detención preventiva mientras espera una decisión sobre los cargos por parte de la Oficina del Fiscal Especial, dijo Lubas el miércoles por la tarde.

En cuanto a su familia, Mitchell dijo a WTLV que todavía se hace preguntas, incluso días después del tiroteo.

“Solo estaba a una llamada de distancia”, dijo Mitchell. “Ojalá hubiéramos podido hablar sobre ello, y nunca habría ocurrido. Pero simplemente lo dejamos en manos de Dios”.

