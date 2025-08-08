Rusia construyó una enorme fábrica de drones de diseño iraní, y ahora ha dejado a Teherán desamparada

Por Vasco Cotovio, Saskya Vandoorne, Victoria Butenko, Clare Sebastian y Allegra Goodwin, CNN

“Por fin, algo que nadie más tiene”, afirma un periodista ruso durante un documental televisivo sobre la mayor fábrica de drones del país. “Una producción en masa de motores de dos tiempos como esta no existe en ningún otro lugar de Rusia”.

La fábrica en cuestión, Alabuga, a 965 kilómetros al este de Moscú, en la región rusa de Tartaristán, ha estado produciendo cada vez más unidades del dron de ataque Shahed-136 (conocido en Rusia como Geran), de diseño iraní. El responsable de la planta cree que este podría ser uno de sus mayores logros.

“Estas son instalaciones completas”, añade el director ejecutivo Timur Shagivaleev en el documental, explicando que la mayoría de los componentes del dron se producen ahora localmente. “Se utilizan barras de aluminio, se fabrican los motores; la microelectrónica, chips; fuselajes, fibra de carbono y de vidrio; es una instalación completa”.

La afirmación indica que la producción del Shahed, de diseño iraní y que ha sido la columna vertebral de la guerra con drones de Moscú contra Ucrania, fue absorbida en su mayor parte por la maquinaria militar-industrial rusa. Analistas y funcionarios de inteligencia creen que el 90 % de las etapas de producción se realizan ahora en Alabuga u otras instalaciones rusas.

Imágenes satelitales recientes muestran que el sitio continúa expandiéndose, con nuevas instalaciones y espacios que le permitirían aumentar la producción exponencialmente. Los analistas consultados por CNN creen que este crecimiento permitiría a Rusia exportar potencialmente una versión actualizada y probada en combate del dron que originalmente importó de Irán, tal vez incluso a Teherán.

Sin embargo, una fuente de inteligencia occidental afirma que la expansión y la completa integración rusa del Shahed-136 han marginado a Irán, revelando una brecha entre ambos países. Afirman que Teherán se ha mostrado cada vez más impaciente con la escasa compensación que ha recibido de Rusia, a pesar de haber apoyado sus esfuerzos bélicos no solo con drones, sino también con misiles y otros recursos.

Ese descontento se desbordó durante la campaña de bombardeos israelí de 12 días contra el programa de armas nucleares de Irán en junio, durante la cual las declaraciones de condena de Rusia se consideraron un apoyo insignificante a un país que ha estado ayudando a Moscú desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania.

“Irán podría haber esperado que Rusia hiciera más o tomara más medidas sin que se le exigiera”, declaró a CNN Ali Akbar Dareini, analista del Centro de Estudios Estratégicos, con sede en Teherán, el brazo de investigación de la oficina del presidente iraní. “Puede que no intervengan militarmente, pero sí podrían reforzar el apoyo operativo, en términos de envíos de armas, apoyo tecnológico, intercambio de inteligencia, etc.”

Pero la distancia de Rusia no sorprendió al funcionario de inteligencia occidental con el que habló CNN, quien argumentó que demostraba la “naturaleza puramente transaccional y utilitaria” de la cooperación rusa con Irán.

“Esta retirada explícita demuestra que Rusia nunca interviene más allá de sus intereses inmediatos, incluso cuando un socio —en este caso, un proveedor esencial de drones— es atacado”, afirmaron.

Tras el lanzamiento de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Rusia comenzó a importar drones iraníes Shahed. A principios de 2023, Moscú y Teherán habían firmado un acuerdo de US$ 1.750 millones para que Rusia fabricara los drones en el país.

Los 6.000 drones estipulados en el contrato inicial para septiembre de 2025 se fabricaron aproximadamente un año antes de lo previsto y, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Alabuga ahora produce más de 5.500 unidades al mes. Además, lo hace de forma más eficiente y rentable.

“En 2022, Rusia pagó un promedio de US$ 200.000 por un dron de este tipo”, declaró una fuente de la Inteligencia de Defensa ucraniana. “En 2025, esa cifra se redujo a aproximadamente US$ 70.000”.

Ucrania también afirmó que Rusia ha modernizado el dron, con mejores comunicaciones, baterías de mayor duración y ojivas mucho más grandes, lo que lo hace más mortífero y difícil de derribar.

El funcionario de inteligencia occidental afirmó que Irán inicialmente pareció aceptar los esfuerzos de Rusia por localizar aproximadamente el 90 % de la producción del Shahed 136 en Alabuga, pero las actualizaciones de Moscú parecen haberlo tomado por sorpresa.

“Esta evolución marca una pérdida gradual de control por parte de Irán sobre el producto final, que ahora se fabrica en gran medida de forma local e independiente”, explicó la fuente. Añadió que el objetivo final de Moscú es “dominar completamente el ciclo de producción y liberarse de futuras negociaciones con Teherán”.

Dareini afirma que el comportamiento depredador de Rusia no es sorprendente y describe la relación entre ambos países como “tanto de cooperación como de competencia”.

“Es obvio que los rusos quieren más, obtener más y dar menos, y esto también aplica a Irán”, explicó. “Irán le ha proporcionado a Rusia drones, tecnología y la fábrica, y no ha sido gratis”.

Sin embargo, en el proceso de expansión, según el funcionario, Alabuga no ha podido cumplir con sus obligaciones con sus socios iraníes. Según ellos, además de la pérdida de control sobre el producto final, las autoridades y empresas iraníes, en particular Sahara Thunder, se han quejado de la falta de algunos pagos, en parte debido a las asfixiantes sanciones internacionales que la economía rusa lleva más de tres años sometida.

CNN no ha podido verificar esto de forma independiente. CNN se ha puesto en contacto con la administración de Alabuga para solicitar comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

“Estos obstáculos aumentan la frustración de Teherán por los bloqueos que impiden la transferencia de tecnologías aeronáuticas rusas a Irán, prometidas por Moscú a cambio de su apoyo”, añadió el funcionario.

El alto el fuego entre Israel e Irán ha obligado a Teherán a retirarse prácticamente de la esfera internacional para reagruparse, reorganizarse y reconstruir lo destruido durante el conflicto. Además de los daños, ampliamente conocidos, a las instalaciones nucleares iraníes, Israel atacó varias otras instalaciones iraníes.

David Albright, exinspector de armas de la ONU y director del grupo de expertos del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS), cree que la expansión de Alabuga podría permitir a Moscú brindar un apoyo significativo y enviar algunas versiones actualizadas del Shahed de regreso a Irán.

“Algunas de las instalaciones de producción de drones [de Irán] fueron bombardeadas y se dispararon muchos [drones], así que, como forma de reconstruir el stock, podrían hacerlo”, declaró Albright. “Y luego Irán podría aplicar ingeniería inversa o recibir la tecnología para fabricar el Shahed de mejor calidad”.

“Creo que es muy peligroso”, añadió.

También podría estar llegando a Teherán otro equipo militar. Datos de seguimiento de vuelos de código abierto muestran que un avión de carga militar Ilyushin-76 de Gelix Airlines voló de Moscú a Teherán el 11 de julio.

El IL-76 es un avión de transporte pesado utilizado frecuentemente por el ejército ruso para transportar tropas y equipo militar, y Gelix Airlines ha estado asociada con el transporte de equipo militar en el pasado.

El avión permaneció en tierra durante unas tres horas y luego regresó a Moscú.

CNN no pudo confirmar qué llevaba a bordo, pero medios iraníes informaron que se trataba de los componentes finales de un sistema de defensa aérea ruso S-400.

CNN solicitó al Ministerio de Defensa ruso comentarios sobre la tensión entre ambos países, pero no ha recibido respuesta. Asimismo, CNN también contactó al gobierno iraní, tanto en Teherán como a través de su embajada en el Reino Unido, pero aún no ha recibido respuesta.

Estos últimos acontecimientos ponen de relieve la convicción fundamental de Dareini sobre las relaciones entre ambos países: si bien puede haber tensión, en última instancia, Irán también se beneficiará de la colaboración.

“Irán tiene, y muy probablemente obtendrá, lo que necesita para su propia seguridad”, explicó. “Ya sea material militar, cooperación económica, tecnología o cualquier otra necesidad”.

