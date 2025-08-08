Trump advierte sobre otra Gran Depresión si un tribunal anula los aranceles

Por Matt Egan, CNN

Aunque el presidente Donald Trump suele argumentar que la economía de Estados Unidos está en auge bajo su mandato, este viernes advirtió sobre un colapso similar al de 1929 si los tribunales anulan su uso de poderes de emergencia para justificar la imposición de aranceles generalizados.

“Si un tribunal de la izquierda radical fallara en nuestra contra a estas alturas, en un intento de derribar o perturbar la mayor cantidad de dinero, creación de riqueza e influencia que Estados Unidos haya visto jamás, sería imposible recuperarse o devolver esas enormes sumas de dinero y honor”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “¡Sería 1929 de nuevo, una GRAN DEPRESIÓN!”

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que Trump excedió su autoridad legal al imponer muchos de sus aranceles generalizados a productos extranjeros. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal escuchó la apelación de la administración Trump, y el panel de 11 jueces mostró escepticismo de que la ley le diera a Trump el poder de imponer aranceles de la manera en que su Gobierno lo hizo. Los jueces aún no han emitido su fallo, que se espera sea apelado ante la Corte Suprema.

Este viernes, Trump advirtió que un fallo en contra de sus poderes de emergencia sería una “tragedia judicial” de la que Estados Unidos “no tendría forma” de recuperarse.

“Si iban a fallar en contra de la riqueza, la fortaleza y el poder de Estados Unidos, debieron haberlo hecho HACE MUCHO, al inicio del caso”, dijo Trump.

Los comentarios sorprendieron a algunos observadores, en parte porque es inusual que un presidente en funciones advierta sobre una catástrofe económica, pero también porque los aranceles de Trump han sido vistos en gran medida como un riesgo para la economía estadounidense.

“Si los tribunales anulan los aranceles, sería complicado, pero muy positivo”, dijo a CNN Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth Management. “Habría una celebración masiva”.

Trump señaló correctamente que los ingresos por aranceles se han disparado este año debido a su política comercial sin precedentes. Sin embargo, Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, dijo que los nuevos ingresos arancelarios de aproximadamente US$ 70.000 a 80.000 millones respecto al año pasado son “una gota en el océano” de los casi US$ 7 billones que el Gobierno federal gastó el año pasado.

“La idea de que devolver los derechos de aduana llevaría a una depresión es en gran medida errónea”, dijo Daco en una entrevista telefónica. “No va a cambiar mucho”.

Daco argumentó que si un fallo judicial obligara a Trump a reducir los aranceles —y eso es mucho decir, porque el presidente tiene otras facultades a las que podría recurrir—, no sería algo negativo en absoluto.

“De hecho, sería estimulante”, dijo Daco.

Durante su publicación de este viernes en Truth Social, Trump también atribuyó su estrategia comercial al impulso del mercado bursátil estadounidense.

“Los aranceles están teniendo un gran impacto positivo en el mercado de valores”, dijo Trump. “Casi todos los días se establecen nuevos récords”.

Si bien es cierto que las acciones estadounidenses han alcanzado máximos históricos este verano, los analistas dicen que los ingresos por aranceles no son un factor.

“Eso es completamente al revés”, dijo Hogan sobre el argumento de que los aranceles están impulsando las acciones. “La guerra comercial, cuando comenzó, provocó una de las caídas más pronunciadas del mercado desde la década de 1990”.

La recuperación del mercado solo comenzó cuando Trump, el 9 de abril, pausó sus aranceles alarmantemente altos.

“Lo único que el mercado está celebrando es que estamos viendo marcos arancelarios mejores que los peores escenarios”, dijo Hogan. “La comunidad inversionista entiende la broma: estos aranceles frenarán el crecimiento y los están pagando los consumidores. Es un impuesto oculto. Todos en Wall Street lo saben”.

