Trump se reunirá con Putin en Alaska el próximo viernes

Por Kevin Liptak, Kylie Atwood, Kristen Holmes, Adam Cancryn y Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump anunció que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska el próximo viernes.

“La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención”, escribió el presidente en Truth Social.

Ambos líderes han anticipado la tan esperada reunión, ya que Trump ha ejercido una fuerte presión sobre Putin para que acepte un alto el fuego con Ucrania.

“Me reuniré muy pronto con el presidente Putin”, declaró Trump anteriormente los periodistas en la Casa Blanca. “Habría sido antes, pero supongo que hay acuerdos de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar”, continuó, añadiendo que Putin “desearía reunirse lo antes posible”.

Funcionarios estadounidenses, incluido Trump, han informado a líderes europeos y funcionarios ucranianos sobre un plan ofrecido por Putin para detener la guerra en Ucrania a cambio de importantes concesiones territoriales por parte de Kyiv, según funcionarios occidentales informados al respecto.

El plan, que Putin presentó al enviado exterior de Trump, Steve Witkoff, en una reunión en Moscú el miércoles, exigiría que Ucrania ceda la región oriental del Donbás —la mayor parte de la cual está actualmente ocupada por Rusia—, así como Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

El plan congelaría las líneas de batalla actuales, pero otros detalles de la propuesta aún no estaban claros.

Alarmó a algunos funcionarios europeos, quienes expresaron su preocupación por que fuera un intento de Putin de evitar las sanciones amenazadas por Trump, que debían vencer el viernes, sin ofrecer gran cosa a cambio.

Pero el plan pareció ser el impulso que impulsó a Trump a poner en marcha los planes para una cumbre con Putin la próxima semana.

En los últimos dos días se han producido nuevas llamadas con los europeos, incluyendo a Witkoff y al secretario de Estado, Marco Rubio. Witkoff habló con varios funcionarios europeos el viernes para explicarles más detalles del plan.

No estaba claro qué implicaciones tendría el plan para otras dos regiones de Ucrania —Zaporizhzhia y Kherson— donde Rusia controla parte del territorio, más allá de detener su ofensiva allí.

Tampoco estaba claro cómo la propuesta de Putin abordaría las otras demandas del líder ruso para poner fin a la guerra, incluyendo el compromiso de que Ucrania nunca se una a la OTAN o de que limite el tamaño de su ejército.

En sus conversaciones, Witkoff ha declarado a los funcionarios europeos que la propuesta de Putin era un paso en la dirección correcta y que se podría negociar un plan de paz más amplio una vez que cesen los combates.

Estados Unidos ha estado tratando de conseguir que sus aliados acepten este plan, dijo una fuente, aunque todavía no está claro qué sucederá.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.