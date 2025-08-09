El plan de Netanyahu para tomar Gaza no satisface a nadie más que a él mismo

Análisis de Tal Shalev, de CNN

Casi dos años después del inicio de la guerra en Gaza, el gabinete de seguridad israelí votó a favor de una nueva expansión militar: la toma de la Ciudad de Gaza. El plan, impulsado e iniciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revela probablemente más sobre sus maniobras políticas internas que sobre una estrategia militar bien pensada.

El plan fue adoptado a pesar de la feroz objeción del liderazgo militar israelí y de las graves advertencias de que podría profundizar la crisis humanitaria y poner en peligro a los 50 rehenes que continúan en Gaza. La gran expansión de la guerra también se produce en un contexto de erosión del apoyo a Israel en todo el mundo, y de un descenso del respaldo interno a la continuidad de la guerra.

Aun así, Netanyahu impulsó su plan, ya que tiene al menos un beneficio no declarado: le da tiempo para luchar por su supervivencia política. Y con sus actuales socios de coalición de extrema derecha, eso significa prolongar la guerra. Una y otra vez, los aliados de Netanyahu —Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich— han frustrado y abortado avances en las negociaciones de alto el fuego con amenazas sobre hacer caer su gobierno si la guerra llega a su fin.

El plan de Netanyahu para sitiar la Ciudad de Gaza en realidad no llega a lo que exigen sus socios de coalición: Ben Gvir y Smotrich presionan por una ocupación total del enclave como primer paso para reconstruir los asentamientos judíos en Gaza y, en última instancia, anexar el territorio. También es menos de lo que el propio Netanyahu dijo que era su objetivo antes de la reunión.

En una entrevista el jueves, Netanyahu dijo a Fox News que Israel tenía la intención de tomar el control de toda Gaza, como si ya hubiera decidido ocupar completamente el territorio.

Sin embargo, el líder israelí optó por promover un plan por fases, que por el momento se enfoca solo en la Ciudad de Gaza, sin tomar otros campamentos cercanos donde se cree que están cautivos muchos de los 20 rehenes israelíes. Netanyahu también fijó intencionalmente un plazo relativamente laxo para el inicio de la operación —en dos meses— dejando la puerta abierta a un nuevo impulso diplomático para un acuerdo de alto el fuego y rehenes que podría dejar todo sin efecto.

Ahora, sus socios de derecha están furiosos con la decisión, y argumentan que el plan no es suficiente y que solo una escalada de la guerra podría resolver la situación.

Una fuente cercana a Smotrich dijo: “La propuesta encabezada por Netanyahu y aprobada por el gabinete puede sonar bien, pero en realidad es más de lo mismo. Esta decisión no es moral, ni ética, ni sionista”.

Sin embargo, el último plan de Netanyahu no complace ni a sus socios de coalición ni al liderazgo militar de Israel. Durante la maratónica reunión de gabinete de 10 horas, el jefe del Estado Mayor militar israelí, Eyal Zamir, presentó una firme oposición del ejército a los planes del gobierno de reocupar Gaza. El principal general de Israel advirtió que una nueva incursión militar pondría en peligro tanto a los rehenes restantes como a los soldados israelíes, y advirtió que Gaza se convertirá en una trampa que agotará aún más a las fuerzas de las FDI, ya desgastadas por casi dos años de combates continuos, y profundizaría la crisis humanitaria palestina.

Las preocupaciones militares reflejan el sentir general del público israelí: según repetidas encuestas de opinión, la mayoría de los israelíes apoyan un acuerdo de alto el fuego para recuperar a los rehenes y poner fin a la guerra. Pero la toma de decisiones actual de Netanyahu está desconectada tanto del consejo militar como de la voluntad popular y, según analistas y opositores políticos, está empujada por el estrecho imperativo de su supervivencia política. El plan de toma de control de Gaza también coloca a Netanyahu e Israel en una situación del aislamiento internacional sin precedentes. A pesar de la libertad absoluta que la Casa Blanca del presidente Trump le ha otorgado en la guerra de Gaza, la creciente crisis de hambruna y desnutrición ya ha reducido la legitimidad global de la guerra, y las consecuencias adicionales de la última decisión del gabinete fueron rápidas y contundentes: Alemania —el segundo aliado estratégico más importante de Israel después de Estados Unidos— anunció que suspenderá algunas de sus exportaciones militares a Israel, lo que prepara el terreno para que otros países de la Unión Europea degraden aún más sus relaciones.

Netanyahu sigue adelante con un plan que no satisface a nadie: ni a los aliados de Israel en el extranjero, ni a su propio liderazgo militar, ni a una opinión pública que quiere que la guerra termine por un lado, y por el otro, a sus socios ultraconservadores que están descontentos y creen que no es suficiente.

La única circunscripción a la que realmente sirve es, principalmente, a la del propio Netanyahu: le compra más tiempo para evitar la elección inevitable entre un verdadero alto el fuego que podría salvar a los rehenes o una escalada militar total que satisfaga a su coalición. Más que una jugada estratégica, representa otra maniobra clásica de Netanyahu para prolongar la guerra, mientras perpetúa el daño y el sufrimiento tanto para los residentes de Gaza como para los rehenes israelíes. Todo por su propia supervivencia política.

