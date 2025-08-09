La Casa Blanca intenta cambiar el debate sobre el escándalo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Trump

Análisis por Phil Mattingly, CNN

El presidente Donald Trump afirma, sin la menor evidencia, que la principal operación de datos económicos del Gobierno manipuló de manera maliciosa estadísticas negativas “con fines políticos”.

Sus principales asesores económicos no comparten esa visión, aunque siguen defendiendo su sorprendente —y en gran medida impulsiva— decisión de despedir a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) tras un informe negativo de empleo la semana pasada.

Trump dice “amañado”. Sus asesores dicen “reforma”.

Este juego retórico, difícil de captar mientras el equipo económico de Trump se esfuerza por defender una fijación desconectada de la realidad, ofrece una perspectiva importante sobre las discusiones internas en el Ala Oeste sobre el próximo candidato a comisionado de la BLS.

Los asesores económicos de Trump son plenamente conscientes de la necesidad ampliamente reconocida de aislar —o al menos intentar proteger— al próximo director de la BLS de la percepción de interferencia política, según personas familiarizadas con el debate interno.

“La eficacia y la credibilidad de nuestras proyecciones económicas son muy importantes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en MSNBC esta semana al abogar a favor de un proceso de recopilación de datos más eficiente y preciso. “Creo que el reemplazo será un estadístico o economista laboral altamente competente y será alguien, ya sabes, que no tendrá errores de esta magnitud”.

Una semana después de la destitución de la comisionada de la BLS, Trump y sus asesores económicos han intentado reparar el daño haciendo que la narrativa gire en torno a la necesidad de modernizar la agencia para que los datos sean más confiables y precisos. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, y el Gobierno está trabajando para encontrar a alguien de buena reputación que no altere los mercados.

“Es imperativo que el seleccionado por Trump sea percibido por las empresas y los inversionistas como apartidista e independiente de la Casa Blanca”, escribió Michael R. Strain, director de Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute, esta semana. “Debido a que la confianza en la integridad de los datos gubernamentales es una base de la prosperidad, está en el interés político directo de Trump nombrar a un comisionado del BLS independiente”.

Trump, al menos públicamente, no está facilitando precisamente ese proceso y sus aliados políticos han presionado a la Casa Blanca para que nombre a un incondicional, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, los asesores económicos de Trump comprenden las limitaciones burocráticas que enfrentaría cualquier candidato si el Senado de EE.UU. lo confirma para el cargo.

Después de todo, el comisionado no es responsable de recopilar los datos. Ese proceso, extremadamente arduo y laborioso, lo realizan cientos de empleados federales que, de acuerdo con republicanos y demócratas familiarizados con el proceso, ejercen su mandato con un enfoque apolítico y dedicado.

A medida que los datos llegan a la agencia, solo unos 40 funcionarios de carrera tienen acceso a los hallazgos sin procesar y se encargan de crear la presentación final para su divulgación pública.

El comisionado ni siquiera ve los datos hasta que están prácticamente definidos y completos, menos de 48 horas antes de su publicación, según Bill Beach, el republicano conservador que Trump nombró para dirigir la agencia en su primer mandato.

“Cero es el límite superior de esa respuesta”, dijo Beach cuando CNN le preguntó cuánta influencia tiene un comisionado sobre las cifras finales. “No había manera de que yo cambiara los datos. Podría haber dicho: ‘Oh, ustedes deben hacer un mejor trabajo, los números son demasiado bajos o demasiado altos’, y eso no habría hecho ninguna diferencia para ese personal. De hecho, probablemente me habrían hablado menos”.

Eso no significa que no haya habido una discusión de larga data sobre mejoras significativas que podrían aplicarse al proceso actual.

La tasa de respuesta empresarial a la encuesta inicial que compone las cifras de empleo ha caído drásticamente en los últimos años. Durante años se han considerado actualizaciones tecnológicas y existe un reconocimiento generalizado de que son necesarias para una agencia que ha enfrentado recortes presupuestarios y la salida significativa de altos funcionarios en los últimos años.

“Siempre hay margen de mejora”, dijo Beach. “Necesitamos tener una mejor manera de recopilar estos números de una forma más rentable. Eso es lo que espero que haga el presidente.”

Hasta ahora, eso no ha ocurrido. El Gobierno ha propuesto un recorte del 8 % al presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal y ha propuesto eliminar 150 puestos.

Los legisladores se preparan para sumergirse en un tenso debate sobre el financiamiento del Gobierno al regresar de su receso de agosto y varios altos asesores demócratas de alto rango dicen que los encargados de asignar fondos de la Cámara y el Senado planean aprovechar la decisión de Trump de elevar el trabajo de la agencia para convertirlo en una parte importante del debate que se avecina.

“No diría que intenten hacer más con el mismo dinero”, dijo Cathy Utgoff, quien se desempeñó como comisionada de la agencia bajo el Gobierno del presidente George W. Bush, a CNN. “Diría que realmente se necesita más dinero aquí, porque hay que recopilar más datos para que sean más fiables.”

Por el momento, los asesores de Trump continúan con el delicado equilibrio de resaltar las revisiones significativas sin causar daños a largo plazo en una operación de datos ya tensa, a menudo considerada el “estándar de oro” por los responsables de la política económica en todo el mundo.

“Lo que necesitamos es una nueva perspectiva sobre la BLS”, dijo el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el 3 de agosto, en Meet the Press de NBC.

Hassett, en una entrevista posterior en Fox News Sunday, dijo que si él dirigiera la BLS y tuviera “la mayor revisión a la baja en 50 años, tendría un informe muy, muy detallado explicando por qué sucedió”.

La reforma y la transparencia han sido el hilo conductor de la defensa que han ofrecido los aliados de Trump, incluso si este no ha mostrado interés en la justificación más matizada de su decisión sin precedentes.

La incómoda dinámica se puso de manifiesto en la Oficina Oval el jueves, cuando Trump convocó apresuradamente a la prensa de la Casa Blanca para mostrar una gráfica simplista que mostraba las revisiones anuales del empleo bajo el mandato de su predecesor.

Los datos le fueron entregados a Trump por Stephen Moore, el economista conservador que ha servido como asesor externo de Trump en varios momentos durante su primer y segundo mandato.

Mientras Moore explicaba los datos que componían el cartel mostrado a los reporteros, tuvo cuidado de no atribuir motivos políticos, solo para ser interrumpido por Trump después de llamarlo un “error gigantesco”.

“No creo que sea un error”, dijo Trump interrumpiéndolo. “Creo que lo hicieron a propósito”.

Moore rectificó rápidamente, con cuidado y visible incomodidad.

“Puede que tenga razón, pero incluso si no fue a propósito, es incompetencia”, dijo el investigador visitante sénior de la Heritage Foundation, en un intento cauteloso de evitar contradecir la afirmación de Trump.

Trump ha dicho que anunciará a su candidato para dirigir la agencia el viernes. El nombrado enfrentará un intenso proceso de confirmación, que, según dijeron legisladores a CNN, no será expedito tras las acciones y la retórica de Trump.

Es una dinámica que solo sirve para subrayar la opinión compartida por funcionarios económicos fuera y dentro del Gobierno.

Economistas estadounidenses encuestados por el Centro Kent A. Clark para Mercados Globales de la Universidad de Chicago afirmaron esta semana que no había evidencia que sugiriera que las cifras de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales estuvieran manipuladas políticamente. Varios economistas encuestados expresaron graves preocupaciones sobre el daño a largo plazo que los ataques de Trump causarían a la percepción de confiabilidad de los datos económicos de EE.UU.

Esto representa una amenaza directa a las propias aspiraciones de Trump de una nueva “Edad de Oro” para la economía estadounidense.

“Evitar esto redunda en el interés político directo de Trump”, dijo Strain.

“Pero dado su historial de autogoles, estoy preocupado”.

