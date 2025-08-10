Familias de rehenes convocan a protesta nacional mientras Israel se prepara para intensificar su guerra en Gaza

Tal Shalev, Dana Karni, CNN

Las familias de los rehenes israelíes cautivos en Gaza están convocando a una protesta general a nivel nacional el próximo domingo, en protesta por la reciente decisión del gabinete de seguridad israelí de expandir su guerra y tomar el control de la ciudad de Gaza.

“Paralizaremos el país para salvar a los soldados y a los rehenes,” dijeron los familiares de los rehenes en Tel Aviv. A ellos se unió el Consejo 7 de Octubre, que representa a las familias en duelo de los soldados caídos al inicio de la guerra.

Los organizadores dijeron que la iniciativa comenzaría como un esfuerzo de base, principalmente a través de empresas privadas y ciudadanos que harán huelga el domingo para paralizar la economía.

En cuestión de horas, el Consejo 7 de Octubre dijo que “cientos” de empresas afirmaron que participarían en la huelga, así como “miles de ciudadanos que han declarado que tomarían el día libre”.

El sindicato de trabajadores más grande de Israel, conocido como Histadrut, aún no se ha unido a la huelga. Se espera que las familias se reúnan el lunes con el presidente de Histadrut, Arnon Bar-David, en un intento de convencerlo de unir fuerzas.

Anat Angrest, madre de Matan, quien está retenido como rehén en Gaza, hizo un llamado a los líderes de las industrias económica y laboral, advirtiendo que “su silencio está matando a nuestros hijos”.

“Sé que sus corazones están con nosotros y sufren, pero eso no es suficiente. El silencio mata. Por eso estoy aquí hoy para pedir algo que he evitado hasta ahora: pedir a los líderes de la industria: ustedes tienen el poder”, afirmó Angrest.

Histadrut ya organizó una huelga general en apoyo a las familias de los rehenes el año pasado. Tras la muerte de seis rehenes israelíes a manos de Hamas en septiembre de 2024, el sindicato interrumpió sectores clave como el transporte, la banca, la atención médica, y se unió a protestas y manifestaciones generalizadas durante todo el día. Sin embargo, el Gobierno de Israel criticó sus acciones como políticas y procuró detener la huelga mediante una orden judicial laboral.

Si bien Histadrut no ha comentado públicamente sobre la protesta, los líderes de la oposición israelí han respaldado y acogido la iniciativa. El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo: “El llamado de las familias de los rehenes a una huelga general es justificado y apropiado”.

Yair Golan, presidente del partido Demócratas, anunció que el partido se uniría a la huelga y llamó “a todos los ciudadanos israelíes – cualquiera que valore los principios de la vida y la responsabilidad mutua – a hacer huelga con nosotros, a salir a las calles, a resistir y a perturbar”.

El gabinete de seguridad de Israel decidió el viernes avanzar con un plan controvertido para expandir la guerra y tomar el control de la ciudad de Gaza. El plan ha generado duras críticas de las familias de los 50 rehenes restantes en Gaza, 20 de los cuales se presume que están vivos, advirtiendo que la nueva acción militar podría poner en peligro a los rehenes vivos y condenarlos a muerte.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió la escalada en una conferencia de prensa el domingo. “Contrario a las afirmaciones falsas, esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente,” dijo a los periodistas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.