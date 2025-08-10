Huellas de dinosaurios de hace 100 millones de años quedan expuestas tras las inundaciones en Texas

Por Gordon Ebanks y Zenebou Sylla, CNN

Las devastadoras inundaciones que azotaron Texas Hill Country a principios de julio, que dejaron al menos 135 muertos, dieron lugar a un descubrimiento prehistórico en el condado de Travis el lunes, indicaron expertos.

Un voluntario que ayudaba a los residentes a limpiar escombros descubrió 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras, esparcidas en un patrón entrecruzado a lo largo de la zona de Sandy Creek.

“Las huellas que sin duda son de dinosaurios fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 11 metros de largo”, dijo Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson en la Universidad de Texas en Austin.

Las huellas tienen aproximadamente entre 110 y 115 millones de años de antigüedad y cada pisada mide alrededor de 45 a 50 centímetros, según Brown.

Las vías fluviales como Sandy Creek “cortan la piedra caliza de la Formación Glen Rose, que es la capa de roca que contiene las huellas y que tiene alrededor de 110 millones de años”, explicó Brown. “Así es como sabemos cuántos años tienen las huellas de dinosaurio, porque están preservadas en capas de roca con esa antigüedad.”

Brown visitó el martes el lugar donde están las huellas para dar recomendaciones a las autoridades estatales y del condado sobre la respuesta activa ante la catástrofe en la zona y, desde entonces, ha sabido de otros sitios recientemente descubiertos que también podrían tener huellas de dinosaurios.

“También hemos estado hablando con la empresa de monitoreo ambiental sobre lugares sensibles identificados por el estado y a qué deben prestar atención (…) básicamente, para asegurarse de no pasar maquinaria pesada sobre las huellas”, para evitar daños, dijo. “Ese es el tipo de información que estamos proporcionando: simplemente identificar las huellas y delimitar áreas alrededor de ellas para que los equipos de limpieza tengan orientación mientras trabajan en la zona.”

Fotos tomadas por Carl Stover, residente de Texas, muestran que las huellas son algo más grandes que su calzado deportivo y están firmemente incrustadas en el terreno rocoso y blanquecino.

Ese terreno, sumado a los ríos y arroyos crecidos en el centro de Texas, hace que el área, en pleno “Corredor de Inundaciones Repentinas”, sea propensa a inundaciones.

Aunque la mayor parte de los daños y muertes de las inundaciones de julio se concentraron en el condado de Kerr, hubo 10 muertes en el condado de Travis —que abarca la ciudad de Austin y sus suburbios—, y partes de esa zona también quedaron bajo las aguas de la tormenta catastrófica.

El juez Andy Brown, del condado de Travis, dijo que Sandy Creek suele estar muy seco, pero durante la inundación del mes pasado el nivel subió a seis metros.

“Eso arrastró árboles, autos, casas, lo que hubiera en su camino”, explicó Brown. “Así que, en el área de las huellas de dinosaurio, derribó los árboles alrededor y también se llevó la tierra y grava que cubría algunas de ellas”.

Stover, quien compartió un video con CNN, recorrió con su cámara las huellas de dinosaurio junto al lecho del arroyo.

“Toda esta área quedó inundada durante la crecida del 4 de julio. No sé si se nota, pero aquí había una casa que fue arrasada”, dijo, mientras enfocaba con su cámara montones de escombros entre árboles. “Y aquí abajo había otra. Y mi otro vecino, su casa tampoco está”.

Brown, el juez del condado, afirmó que incluso mientras Travis está en plena recuperación ante el desastre, las huellas de dinosaurio “son emocionantes de ver”.

“Tenemos muchas huellas de dinosaurios en distintos lugares de Texas”, agregó. “Imaginar lo que solía habitar este sitio es un ejercicio fascinante”.

El condado de Travis está a poco más de 300 kilómetros al sur del Parque Estatal Dinosaur Valley, hogar de una gran cantidad de huellas de dinosaurios impresas por saurópodos y terópodos que vivieron en la zona hace aproximadamente 113 millones de años. Es un punto de interés para entusiastas de los dinosaurios y turistas que solían acudir en masa al ahora seco río Paluxy para pescar, nadar y practicar kayak.

Matthew Brown, el paleontólogo, dijo que él y su equipo esperan regresar pronto al condado de Travis para documentar minuciosamente las huellas con mapas e imágenes en 3D.

Brown asegura que espera aprender más sobre cuántas criaturas están representadas por las huellas, y si fueron dejadas por un grupo o por un solo dinosaurio que recorría la región montañosa de Texas.

