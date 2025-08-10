Jugó en Manchester United y Boca Juniors, pero su nuevo equipo no quiere decir su apellido

Por Federico Leiva, CNN en Español

La pasión argentina por el fútbol ya ha traspasado fronteras. Incluso seleccionados de otras disciplinas y hasta figuras de Hollywood han destacado el color y la efervescencia con la que se vive este deporte en el país.

Esa pasión de los aficionados tantas veces elogiada (en otras, criticada, como en los Boca vs. River por Copa Libertadores en 2015 y 2018) también deja lugar para algunos episodios insólitos, por decirlo de alguna manera.

El último protagonista es Racing Club, uno de los equipos más populares de Argentina, que en las últimas horas presentó a su último refuerzo, pero no pudo ni quiso decir su apellido.

Marcos Rojo, defensor que pasó por Manchester United, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina, fue oficializado como nuevo refuerzo de “La Academia”, como se conoce a Racing Club.

“Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, publicó en redes sociales el club de Avellaneda.

La falta del apellido en el comunicado no es ningún error.

La explicación está a 300 metros del estadio de Racing Club. Allí se encuentra el estadio de Independiente, con quien La Academia comparte una de las rivalidades más acérrimas del fútbol argentino. Al llamado “clásico de Avellaneda” solo lo supera el superclásico entre River y Boca. Claro que a Independiente también se lo conoce de otra manera: “el Rojo”, en alusión al color de su camiseta y su escudo.

Incluso el entrenador de Racing, Gustavo Costas, un hombre muy identificado con la mitad celeste y blanca de Avellaneda, dice que no quiere saber nada con el color rojo. En 2024 se mostró algo reticente a recibir el premio al mejor DT de la Copa Sudamericana, porque la plaqueta estaba sobre un marco rojo. Incluso en entrevistas ha dicho “en Racing nadie viene con algo rojo”.

Claro que su aversión al rojo no le impidió a Costas ir a buscar al defensor que lleva ese color por apellido. El exjugador de Boca llegó para darle experiencia a un equipo que este año va por la Copa Libertadores. Eso sí, en la camiseta solo dirá “Marcos R.”. La gran duda es qué pasará cuando en los altoparlantes del estadio Presidente Perón haya que presentarlo por primera vez a los hinchas.

