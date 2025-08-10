Los restaurantes de EE.UU. están bajo amenaza por el aumento de los costos y recorte del gasto de los consumidores

Por Bryan Mena y Sarah Dewberry, CNN

Ike’s Chili, en Tulsa, Oklahoma, lleva 117 años en funcionamiento y ha sobrevivido a innumerables retos, como la Gran Depresión, la pandemia de covid-19 y una oleada de inflación que solo se da una vez en cada generación. Pero 2025 ya se presenta con un reto aún más complicado.

“El coste de todo está subiendo y tenemos que averiguar cómo gestionarlo adecuadamente”, declaró Len Wade, socio gerente del restaurante, a CNN.

Puso como ejemplo el aumento de los precios de la carne de vacuno, concretamente de la carne para hamburguesas a nivel mayorista. En julio, esos precios subieron casi un 21 % en comparación con el mismo mes de hace 10 años, según datos federales. Y repercutir el coste a los clientes podría no ser la mejor solución, afirmó Wade.

Restaurantes locales de todo el país se están viendo afectados por el aumento vertiginoso de algunos costes clave y por el hecho de que los consumidores, que siguen nerviosos por el futuro de la economía, recortan gastos y se muestran menos dispuestos a pagar precios más altos. En conjunto, esto está obligando a restaurantes como Ike’s Chili a buscar soluciones desesperadamente.

“Necesito subir los precios de nuevo ahora mismo, pero me preocupa que la gente deje de venir”, dijo Wade, y añadió que el restaurante ha considerado modificar los platos de su menú para reducir los costos. Pero hacer eso, añadió Wade, podría comprometer la calidad del producto.

No solo la carne de vacuno se ha encarecido.

Los precios de otros productos básicos de los restaurantes, como el café, los huevos y el cacao, también han subido en varios momentos a lo largo de este año.

En junio, los costes de los alimentos en general aumentaron alrededor de un 21 % en comparación con el mismo mes de hace cuatro años, según el índice de precios al productor, que registra los precios que las empresas, incluidos los restaurantes, pagan a sus proveedores. El aumento del costo de los alimentos superó el incremento del 17,5 % de los precios al por mayor en general durante el mismo periodo.

Los restaurantes tienen muy poco margen de maniobra para hacer frente a estos aumentos de costos antes de que empiecen a mermar sus beneficios. La guerra comercial del presidente Donald Trump, que sigue en curso, podría seguir encareciendo los precios de otros alimentos, como los tomates.

“Por lo general, tienen márgenes de beneficio de entre el 3 % y el 5 %, por lo que las cuentas tienen que cerrar”, afirma Chad Moutray, economista jefe de la Asociación Nacional de Restaurantes. “Pero si no es así, tendrán que cerrar el negocio”.

Los restauradores también están sintiendo la presión de los precios en otro frente: la mano de obra.

Desde 2021, encontrar talento de calidad ha sido uno de los principales problemas para las pequeñas empresas de todo el país, según las encuestas mensuales de la Federación Nacional de Empresas Independientes. Eso está obligando a algunos restaurantes a tomar una decisión difícil: ofrecer salarios más altos para atraer a más candidatos o seguir pagando el salario mínimo, pero lidiar con largos períodos de escasez de personal.

Wade dijo que a mediados de la década de 2000 recibía tres o cuatro solicitudes de empleo al día. Desde 2019, dijo, ha recibido unas doce en total.

“Es difícil encontrar (candidaturas) de buena calidad”, afirmó.

Las medidas restrictivas de Trump en materia de inmigración este año también están complicando la situación laboral del sector de los restaurantes. En 2024, había alrededor de un millón de trabajadores indocumentados en el sector de la restauración, según una estimación del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, aunque es probable que esa cifra sea ahora menor.

Además del aumento de los costos, los restaurantes se ven afectados por otra tendencia: los consumidores no comen tanto fuera de casa.

En la primera mitad de 2025, los restaurantes y bares estadounidenses registraron uno de los periodos semestrales con menor crecimiento de las ventas de la última década, según un análisis de CNN basado en datos del Departamento de Comercio. Este año se ha registrado un crecimiento aún más débil que durante la pandemia de covid-19, cuando los restaurantes y bares cerraron debido a las órdenes de confinamiento.

La ralentización del gasto se produce en un momento en que los consumidores con bajos ingresos siguen sintiendo el peso del aumento del costo de la vida.

En una reciente conferencia sobre resultados, Ian Borden, director financiero de McDonald’s, dijo que los hogares con bajos ingresos están saltándose comidas como el desayuno “o están optando por opciones más baratas dentro de nuestro menú o por comer en casa”. Los ejecutivos de Jack in the Box y Dine Brands, propietarios y franquiciadores de restaurantes como Applebee’s e IHOP, dijeron que han observado tendencias similares en recientes conferencias sobre resultados.

Los despidos no están aumentando, pero en los últimos dos años se ha vuelto más difícil encontrar trabajo, y los estadounidenses siguen nerviosos mientras Trump continúa con su volátil guerra comercial, según diversas encuestas sobre la actitud de los consumidores hacia la economía.

Los consumidores estadounidenses también se han visto afectados por años de inflación alta, y no solo los más pobres. La clase media estadounidense también está sintiendo la presión.

“La afluencia a los restaurantes ha disminuido en general durante un par de años, debido en gran medida al estrés que la inflación ha causado a los consumidores con ingresos más bajos, pero ahora los consumidores con ingresos medios también se encuentran bajo presión”, afirmó Michael Zuccaro, vicepresidente de finanzas corporativas de Moody’s Ratings.

Linda Ford es propietaria y gestiona varios restaurantes en el área metropolitana de Tulsa junto con su esposa, Lisa Becklund. Ford afirmó que existe un riesgo real de que las familias de clase media decidan que ya no vale la pena gastar dinero en comer fuera.

“En nuestros años como propietarias de restaurantes, tenemos claro que los clientes se orientan mucho hacia el valor percibido, por lo que si el precio ya no se ajusta a su percepción del valor, dejarán de venir”, declaró a CNN. Ford afirmó que los consumidores de clase media son el sustento de sus restaurantes.

Un consumidor cada vez más cauteloso significa que los restaurantes hoy en día no tienen la flexibilidad para fijar precios que tenían hace unos años, dijeron Moutray y Zuccaro. Esto pone a muchos restaurantes en una situación difícil, ya que sienten el impacto de la caída de las ventas y los aranceles al mismo tiempo.

Sin embargo, no todo ha sido pesimismo para todos los restaurantes.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, “las visitas a los restaurantes han seguido aumentando… especialmente en Brooklyn”, según la Reserva Federal en su último informe Beige Book, una recopilación de respuestas a encuestas realizadas a empresas de todo el país.

Sin embargo, el mismo informe señala que los tiempos han sido difíciles para las empresas de servicios de restauración en otros lugares.

“Los restaurantes (del sureste) informaron de una caída en el volumen de negocio, ya que los consumidores, cada vez más conscientes del valor, optaron por productos más baratos o por comer en casa”, afirmó la Reserva Federal.

