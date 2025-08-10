¿Quién es Victoria Mboko, la joven de 18 años que derrotó a Naomi Osaka y ganó su primer título en el Abierto de Canadá?

Por Julia Andersen

Victoria Mboko ni siquiera tenía una foto en la página web de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) antes del Abierto de Canadá en Montreal. Ahora, la joven de 18 años ha derrotado a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka en la primera final del WTA Tour de su carrera.

Mboko tuvo que remontar pero finalmente logró la victoria por 2-6, 6-4, 6-1 para culminar una sensacional racha en su país natal. Es apenas la tercera canadiense en la Era Abierta en ganar el torneo, después de Faye Urban en 1969 y Bianca Andreescu en 2019.

“Estas dos últimas semanas han sido una locura”, dijo Mboko, según Reuters. “Incluso conseguir la invitación para jugar aquí… estaba súper contenta de jugar en Montreal por primera vez. Solo recuerdo haber estado nerviosa, pero realmente disfruté el momento al máximo”.

Jugando en el escenario más importante de su carrera hasta la fecha, Mboko tuvo que demostrar una enorme compostura para ganar su primer título, convirtiendo ocho de sus nueve puntos de quiebre contra Osaka.

Tras comenzar el año en el puesto número 333 del mundo, ahora se dispone a ascender al número 34, subiendo 55 puestos desde el inicio del torneo.

Y la adolescente tuvo que hacerlo a la fuerza, derrotando a cuatro excampeonas de Grand Slam en su camino hacia el título: Osaka, Elena Rybakina, Coco Gauff y Sofia Kenin.

En su semifinal contra Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, Mboko salvó un punto de partido y se vio obligada a pedir una pausa médica por una lesión de muñeca, todo en el tercer set, antes de lograr una victoria de 1-6, 7-5, 7-6(4).

Con ello, se convirtió en la primera canadiense en derrotar a tres campeonas de Grand Slam en un mismo torneo del WTA Tour en la Era Abierta.

También fue la canadiense más joven en llegar a la final del torneo más importante del país y solo la cuarta en lograrlo.

Además, Mboko fue apenas la tercera tenista en entrar con una “wild card” y llegar a la final femenina del Abierto de Canadá, uniéndose a figuras como las ex número uno del mundo Mónica Seles, quien lo logró en 1995, y Simona Halep, quien consiguió la hazaña en 2015, según la WTA. Una compañía que no está para nada mal.

A finales de 2024, Mboko ocupaba el puesto 350 del ranking, mientras que alcanzó su mejor posición, el puesto 85, a finales del mes pasado.

Su única otra experiencia jugando una final fue en el Abierto de Parma, un torneo WTA 125 de categoría inferior, donde fue subcampeona en mayo.

“No tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo”, dijo Mboko sonriendo tras su victoria en semifinales. “Sabes, nada me habría preparado para estar en la final. Si me hubieran dicho el año pasado que iba a estar en la final aquí, habría dicho: ‘Estás loca’”.

Nacida el 26 de agosto de 2006 en Carolina del Norte, hija de padres que emigraron de la República Democrática del Congo a finales de los 90, la familia de Mboko se mudó a Toronto cuando era niña. Siendo la menor de cuatro hermanos, a los tres años empezó a usar su propia raqueta, inspirada por sus tres hermanos tenistas, según la WTA.

Y, como si se hubiera cerrado el círculo, la joven de 18 años dijo a la WTA a principios de este verano que solía asistir al Abierto de Canadá con sus hermanos y hermana de niña.

El apoyo de su familia es un factor clave en su joven carrera; de hecho, Mboko los busca en las gradas cuando se siente nerviosa en la cancha. “La familia nos brinda una especie de consuelo que nadie más puede replicar”, dijo en un artículo de la WTA.

Conocida por su potente juego y movimiento en la cancha, la mentalidad de Mboko parece ir más allá de sus 18 años.

“He estado en situaciones con el marcador muy ajustado y entré un poco en pánico, pero quería tranquilizarme, olvidarme del último punto y concentrarme en el siguiente”, dijo sobre su remontada en la victoria de semifinales.

Sloane Stephens, campeona del US Open en 2017, se muestra entusiasmada con el futuro de Mboko tras haberla visto en Roland Garros este año. Declaró a CNN Sports: “Quiero que tenga todos los recursos posibles para ser la mejor jugadora posible. La vemos ahora… Creo que puede ser campeona de un Grand Slam. Creo que probablemente podría ser la número uno del mundo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.