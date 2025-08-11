Adidas y el diseñador Willy Chavarría se disculpan con comunidad indígena mexicana tras controversia de apropiación cultural

Por Michael Rios, CNN

La firma de ropa deportiva Adidas y el diseñador mexicoamericano Willy Chavarría se disculparon después de que el estado mexicano de Oaxaca los acusara de apropiación cultural por el diseño de un nuevo zapato.

El “Oaxaca Slip-On”, promocionado como una colaboración entre Chavarría y Adidas Originals, presentaba una superficie de cuero tejido, talón abierto y suela gruesa de goma.

Funcionarios del estado de Oaxaca acusaron la semana pasada a Adidas de copiar la sandalia hecha a mano conocida como “huarache” de la comunidad oaxaqueña de Villa Hidalgo Yalálag.

Desde entonces, Adidas y Chavarría han reconocido que se inspiraron en un diseño de ese estado y han emitido disculpas formales al respecto.

“Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural”, dijo Adidas en un comunicado a CNN el lunes.

Chavarría dijo por separado que estaba “profundamente arrepentido de que el zapato haya sido apropiado en este diseño y no desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”.

El diseñador, conocido por defender la cultura mexicoamericana e incorporarla en su trabajo de moda, añadió que su intención era honrar la cultura y el arte de Oaxaca y sus comunidades.

El diseño causó revuelo en todo México, tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum se vio motivada a comentar.

“Muchas veces, las grandes empresas toman productos, ideas y diseños de comunidades indígenas de nuestro país”, dijo el viernes, añadiendo que su gobierno trabajaría en una nueva ley que garantice que “la creatividad de un pueblo indígena no sea usurpada”.

