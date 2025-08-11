A’ja Wilson se convierte en la primera jugadora en la historia de la WNBA en lograr un doble-doble de 30 puntos y 20 rebotes

Por Matias Grez

A’ja Wilson, estrella de las Las Vegas Aces, se convirtió en la primera jugadora en la historia de la WNBA en lograr un doble-doble de 30 puntos y 20 rebotes.

Wilson, quien cumplió 29 años el viernes, terminó con 32 puntos y 20 rebotes, además de cinco asistencias y dos robos en una actuación absolutamente dominante que permitió a las Aces lograr una victoria en casa por 94-86 sobre las Connecticut Sun.

La tres veces MVP de la WNBA ahora suma 30 partidos en su carrera con al menos 30 puntos, empatada en el tercer puesto histórico con Breanna Stewart.

“Es enorme”, dijo Wilson, según ESPN. “Ni siquiera lo sabía, con tantas grandes jugadoras en esta liga, es un poco sorprendente que esto esté sucediendo ahora. Es una bendición”, continuó.

“Amo lo que hago. Me encanta, así que cada vez que puedo salir y jugar al baloncesto como me gusta, y el equipo, y todos participando, estoy feliz con eso”, dijo Wilson.

“Es genial tener mi nombre en los libros de récords. Estoy bastante segura de que habrá mucho seguimiento. Así que sí, es genial ser la primera”.

Las Aces ahora han ganado cuatro partidos seguidos para mejorar su racha a 18-14 y subir al sexto lugar en la clasificación de la liga, en lo que está siendo una temporada con altibajos hasta ahora.

Wilson, dos veces campeona de la WNBA, promedia 4,7 puntos y 2,3 rebotes menos que la temporada pasada, pero la actuación del domingo fue un oportuno recordatorio del alto nivel al que aún es capaz de llegar en una noche cualquiera.

A principios de esta temporada, Wilson se convirtió en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 5.000 puntos en su carrera.

Ahora, las Aces recibirán a las campeonas defensoras, las New York Liberty, en Las Vegas el miércoles, buscando consolidar su mejor racha de victorias de la temporada.

