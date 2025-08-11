Tiroteo en Austin deja dos muertos y varios heridos, dicen las autoridades

Por Taylor Romine, CNN

Al menos dos personas han muerto y varias están heridas después de un tiroteo cerca de un Target en Austin, Texas, según informaron las autoridades.

No estaba claro de inmediato cuál era el estado de los heridos.

El sospechoso, que inicialmente estaba prófugo, ha sido detenido, dijo el Departamento de Policía de Austin en un informe en X.

The-CNN-Wire

Noticia en desarrollo…