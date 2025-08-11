Cristiano Ronaldo se casa con Georgina Rodríguez, que mostró el increíble anillo de compromiso

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Con esas dos frases cargadas de emotividad, Georgina Rodríguez confirmó en sus redes sociales que se casará con Cristiano Ronaldo, hoy futbolista del Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

El delantero portugués todavía no publicó nada al respecto en sus propias cuentas, pero la modelo argentina ya dejó una foto donde se ve una mano de cada uno y un reluciente anillo de compromiso en su dedo, coronado por un enorme diamante.

La publicación sumó más de dos millones de “me gusta” y más de 60.000 comentarios en apenas una hora.

Ronaldo y Rodríguez llevan unos 9 años de relación y tienen dos hijos biológicos, aunque la familia está también integrada por otros tres, que nacieron por gestación subrogada.

La pareja atravesó en 2022 un difícil momento, cuando anunció el fallecimiento de uno de los dos bebés que estaban esperando. “Solamente el nacimiento de nuestra bebé nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, dijeron en esa oportunidad.

