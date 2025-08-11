¿Cuándo podría convertirse Erin en huracán?

Por CNN en Español

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes en el océano Atlántico, podría convertirse en huracán sobre el miércoles, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Erin, situado a poco más de 450 km de Cabo Verde y que avanza en dirección oeste, se convertiría en el primer huracán de la temporada 2025 del Atlántico. Las cuatro tormentas que se han registrado hasta ahora en esa cuenca no llegaron a cobrar fuerza suficiente y se disiparon antes de ser huracanes.

Lo que suceda dependerá tanto de la fuerza de Erin como de la fuerza y la posición del anticiclón de las Bermudas, una gran zona de alta presión sobre el océano Atlántico que actúa como un timón para los sistemas tropicales, reportó previamente CNN.

Sin embargo, Erin tendrá mucho combustible al que recurrir una vez que llegue al Atlántico occidental, ya que las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal.

Hasta el momento no se han emitido avisos ni advertencias por el ciclón, que seguirá su avance en dirección oeste en los próximos días.

