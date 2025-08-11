Pánico en el este de Ucrania mientras Trump considera la idea de que Rusia se quede con partes del país

Nick Paton Walsh , Natalie Wright , Kosta Gak , Brice Laine, CNN

En las playas del pequeño lago salado de Sloviansk, donde las aguas medicinales ofrecen un momento de consuelo de la violencia vertiginosa de las líneas del frente orientales a solo unos pocos kilómetros de distancia, la conversación sobre un acuerdo territorial de Ucrania en la cumbre del viernes en Alaska parece siniestra e irreal.

“Siento que simplemente me alejo de esta realidad”, dijo el periodista local Mykhailo, entre inmersiones en el agua, desde las arenas del lago dominadas por un gran refugio antiaéreo de hormigón. Los bombardeos son regulares cerca de aquí, lo que Mykhailo llama en broma “la Salt Lake City de Sloviansk”.

Pero la propuesta del Kremlin al enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff de intercambiar un cese del fuego por las partes del Donbás que Rusia aún no ha conquistado significa que esta ciudad, y las cercanas, podrían convertirse de repente en territorio de Moscú. E incluso en esta tranquila playa, ha causado lo que Mykhailo llama “pánico”.

“Muchos de mis amigos quieren quedarse aquí y todos tendremos que irnos”, comentó. “Pero, francamente, no creo que vaya a suceder”. Hay desafío y el reconocimiento de que la diplomacia de alto perfil en la que el presidente de EE.UU. Donald Trump está involucrado con el presidente de Rusia Vladimir Putin puede fracasar en la ejecución tan rotundamente como ha sido apresurada en su preparación.

“Lo que Trump hizo mal fue sacarlo del pantano; lo sacó y le dijo: ‘Vladimir, quiero hablar contigo. Simplemente me caes bien’”, dijo Mykailo. “No le importó que todos los días murieran ucranianos”.

Para Ludmila, que se mueve hacia las aguas en una silla de ruedas propulsada por los brazos, el lago salado es un breve momento de flotabilidad que le alivia las heridas sufridas al pisar una mina terrestre hace dos años. Es un dolor diario que la deja poco impresionada por la diplomacia.

“Ahí, están mintiendo”, dijo, agitando la mano con desdén. “Para ellos todo es un espectáculo. Deciden una cosa, dicen otra y hacen otra. Así ha sido siempre la política”.

En toda la región de Donetsk, la noticia del acuerdo emergente de Witkoff con el Kremlin, confuso en detalles e inmediatamente rechazado por Kyiv, ha sumido las vidas ya devastadas por la guerra en una espiral más profunda.

La ciudad de Sloviansk fue tomada por primera vez por los “separatistas” pro-Moscú en 2014 antes de que las fuerzas ucranianas recuperaran el control. Se han cavado nuevas zanjas apresuradamente al oeste para prepararse para la posibilidad de que la ofensiva rusa en curso pueda amenazar la ciudad una vez más. Pero pocos imaginaron que su aliado clave, Estados Unidos, pudiera considerar la idea de ceder su hogar.

En la sala de maternidad de la ciudad, la única instalación de este tipo en funcionamiento en kilómetros, Taisiya acaricia a Assol, su hija nacida el domingo en un mundo donde de repente los riesgos de estar en Sloviansk se han multiplicado.

“Vi las noticias”, afirmó. “Eso sería muy malo. Pero no tenemos influencia en eso. No va a ser nuestra decisión. La gente simplemente cederá sus hogares”.

Los nacimientos y las muertes continúan, siendo el de Sofia Lamekhova particularmente angustioso. Sus padres, Natalia y Sviatoslav, se habían alegrado cuando ella y su esposo, Mykyta, decidieron vivir con su hijo recién nacido Lev en Kyiv. Como dijo Sviatoslav: “Queríamos que estuvieran más lejos de la línea del frente. Aquí en Sloviansk, todos los días hay ataques con drones y bombardeos”.

Pero la familia de tres fue encontrada entre los escombros del ataque aéreo del 31 de julio a un bloque de apartamentos en Kyiv, muertos juntos por el colapso del edificio. Sofia estaba embarazada de tres meses y debía llegar a Sloviansk en unos días para dar la buena noticia a sus amigos.

“Se fueron de la guerra, y allí estaba tranquila, pero la guerra los atrapó allí”, dijo Natalia. Sviatoslav añadió: “Aceptar eso como persona es imposible. Es imposible aceptar la pérdida de hijos”.

Habían hablado la noche anterior a la muerte de Sofia. “Dijo que realmente quería venir a Sloviansk”, dijo Natalia. “Para contarles a todos las noticias, difundir la alegría. Pero no regresaron. Regresaron juntos, de otra manera”.

La madre de Sofia se refiere de manera macabra al entierro de la familia en las afueras del pueblo. Un avión ucraniano ruge sobre sus cabezas mientras ella y su esposo cuidan las flores polvorientas en sus montículos de entierro. La pareja no puede salir de Sloviansk, su hogar, pero también el lugar donde proporcionan ayuda de alimentos y agua a muchos de los lugareños, a menudo ancianos que viven solos y sobreviven de limosnas.

La estación de tren más cercana es Kramatorsk, la capital de facto de Donetsk bajo control ucraniano, una ciudad bulliciosa donde la vida civil subsiste entre los militares allí acuartelados. Un enorme ataque aéreo derribó un edificio céntrico, atravesando sus cuatro pisos y llegando hasta su sótano. Los ataques rusos con drones son regulares. Pero la ciudad rebosa del urgente negocio de la supervivencia en la guerra, y de la guerra misma.

El tren de Kyiv llega entre sirenas de ataque aéreo el lunes. Decenas de personas se sientan en el andén para saludar y reemplazar a los que llegan de la capital. Ahí llora Tetyana, cuyo esposo, Serhiy, ha estado luchando desde el segundo día de la invasión a gran escala de Rusia y le han dado dos días libres de su unidad de tanques en las afueras de Kostiantynivka para celebrar su cumpleaños.

Mientras Tetyana llora, el soldado la amonesta suavemente por su nerviosismo. “Hubiera sido mejor si no hubiera venido”, dice. “Cálmate”. Tetyana tiene poco interés en las maquinaciones más amplias de la diplomacia de Trump. “¿Sabes cuál es mi sueño? Solo que mi esposo vuelva a casa. No me importan esos territorios. Solo quiero que esté vivo y vuelva a casa”.

El tren acelera para regresar a la capital, los hombres ponen sus manos en sus ventanas de cristal en movimiento, y una niña graba un corazón en una puerta que se cierra. Las sirenas continúan.

