Petro lamenta la muerte de Miguel Uribe Turbay: “La vida está por encima de cualquier ideología”

Por CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este lunes la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, con condolencias para la familia y los colombianos, y pidió profundizar la investigación sobre el ataque que sufrió en junio el precandidato presidencial.

“La vida está por encima de cualquier ideología”, dijo Petro en un mensaje publicado en X, en el que habló de la violencia política que sacudió al país en las últimas décadas.

El mandatario señaló que las causas del atentado están “aún en averiguación” y que “serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a seis sospechosos, entre ellos los presuntos autores materiales e intelectuales del hecho. Todos los involucrados se han declarado inocentes de los cargos.

“No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, dijo Petro.

“Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida”, agregó.

En junio, el mandatario señaló en entrevista con CNN que se investiga una “mafia” intermedia lejos de Bogotá, que habría dado la orden de “conseguir dos muchachos menores de edad que supieran manejar muy bien el arma” para el atentado. Este lunes, afirmó que la pesquisa marca “un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada se insinuó”, sin ofrecer más detalles.

“Al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”, enfatizó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.