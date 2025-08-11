Sheinbaum informa que el consulado mexicano ha entrevistado a 81 mexicanos en Alligator Alcatraz

Por CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, hasta este lunes, el consulado mexicano en Miami ha entrevistado a 81 connacionales internados en el centro de detención Alligator Alcatraz, en el sur de Florida.

La mandataria no precisó si la cifra incluye a los mexicanos que ya salieron de esas instalaciones, y aseguró que todos “están en comunicación” con el consulado. El número aumentó en 50 con respecto a los 31 mexicanos que las autoridades habían contabilizado el martes pasado, agregó.

El cónsul general, Rutilio Escandón, está “permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Sheinbaum señaló además que su Gobierno está trabajando a nivel diplomático para que los internados “permanezcan ahí el menor número de días”. En ese sentido, explicó que algunos no quieren una deportación inmediata, sino que buscan un juicio en EE.UU., pero que quienes buscan la repatriación cuentan con el apoyo jurídico de los consulados.

La presidenta dijo que “hasta ahora no hay reportes” oficiales sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el centro construido en la zona de los Everglades, que ha sido cuestionado por defensores de derechos de los inmigrantes por las condiciones del lugar. Funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas han defendido la instalación y afirman que ofrece estándares de detención más altos que muchas prisiones de EE.UU.

“Evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión”, dijo Sheinbaum. “Son estatales, además, no son federales. Son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí, si es la decisión del Gobierno de Estados Unidos y no hay un juicio de por medio, sean repatriados, sean deportados a México”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.