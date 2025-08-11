Trump asegura que Washington es más violenta que Bogotá o Ciudad de México: ¿qué dicen las cifras?

Por Rocío Muñoz-Ledo y Germán Padinger

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas sobre la situación de seguridad en Washington al afirmar que la capital estadounidense presenta una tasa de homicidios superior a la de algunas capitales latinoamericanas como Bogotá, Colombia; Ciudad de México, México; o Lima, Perú.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el mandatario anunció que colocará al Departamento de Policía Metropolitana de Washington “bajo control federal directo” y desplegará 800 soldados de la Guardia Nacional, en un esfuerzo por “recuperar la ciudad”.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, afirmó Trump.

Trump dijo que esta medida para “liberar” a Washington forma parte de una iniciativa más amplia para “retomar el control” de ciudades que, según dijo, están amenazadas por la violencia.

“Todo se duplica o triplica, ¿así que quieres vivir en lugares así? No lo creo”, dijo el presidente, al hacer referencia a que Washington supera a ciudades latinoamericanas como Brasilia, Panamá o San José en tasas de homicidio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó como “alarmante y sin precedentes” la decisión de Trump de colocar a la Policía Metropolitana bajo control federal y desplegar la Guardia Nacional. Aunque dijo que no le sorprende del todo, advirtió en una conferencia de prensa que no “minimizará la intrusión en la autonomía” de la ciudad.

Bowser aseguró también que el gobierno local continúa operando de “manera que enorgullezca a los ciudadanos” y aseguró que ya ha solicitado una reunión con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien, según el decreto, tendrá la autoridad delegada por Trump para coordinar acciones con la ciudad. La alcaldesa también aclaró que “nada ha cambiado” en el organigrama del Departamento de la Policía Metropolitana.

Trump basa sus declaraciones en una gráfica correspondiente al año 2024, que muestra una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en Washington, cifra que —según él— la ubicaría por encima de Bogotá, Colombia (15), Ciudad de Panamá, Panamá (15), San José, Costa Rica (13), Ciudad de México, México (10), Lima, Perú (7,7) y Brasilia, Brasil (6,8).

Estadísticas oficiales para todas estas ciudades, obtenidas de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el Ministerio Público de Panamá o la Secretaría de Estado del Gobierno del Distrito Federal en Brasil, entre otros, parecen confirmar lo dicho por Trump: Washington sí superó a varias capitales latinoamericanas en el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en años recientes, aunque este es solo uno de muchos otros índices de criminalidad.

Sin embargo, los datos oficiales más recientes reflejan una realidad distinta a la planteada por Trump sobre la tendencia del crimen capital en Washington.

Según un análisis del periodista de CNN Daniel Dale, el crimen en Washington ha disminuido notablemente desde el repunte de 2023, cuando se registraron 274 homicidios, la cifra más alta en más de dos décadas.

En 2024, los asesinatos bajaron a 187 y en lo que va de 2025, continúan en descenso. Datos del experto en criminalidad Jeff Asher, citados por Dale, señalan que los homicidios en Washington cayeron, hasta julio de este año, un 34 % con respecto a 2023. Además, la tasa de crimen violento en 2024 fue la segunda más baja desde 1966.

Un análisis preliminar del Departamento de Policía Metropolitana de Washington confirma esta tendencia: los delitos en general también han disminuido en lo que va de 2025, en línea con la baja sostenida que se observa en otras grandes ciudades de EE.UU., como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

