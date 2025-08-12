Acusan a Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles de sabotear un proyecto inmobiliario de US$ 240 millones en Hawai

Por Associated Press

Un inversor y agente inmobiliario de Hawai demandó a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente provocaron su despido de un proyecto inmobiliario de lujo de US$ 240 millones en la codiciada Costa Hapuna de la Isla Grande, para cuya promoción había sido contratado.

Según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawai, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al promotor Kevin J. Hayes Sr. y a la agente inmobiliaria Tomoko Matsumoto, antes de exigir a su socio, Kingsbarn Realty Capital, que los excluyera del acuerdo.

“Balelo y Ohtani, quienes se incorporaron a la empresa únicamente por su valor promocional y de marca, explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin más motivo que su propio interés económico”, afirma la demanda.

La demanda acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento indebido. Hayes, promotor inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser la agente inmobiliaria encargada de la venta de las viviendas, cuyo valor promedio es de US$ 17,3 millones cada una, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario vecino.

Un portavoz de la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios. Los intentos de contactar a directivos de Kingsbarn para obtener declaraciones no han tenido éxito hasta el momento.

“Este caso trata sobre abuso de poder”, dice la demanda. “Los demandados recurrieron a amenazas y demandas legales infundadas para obligar a un socio comercial a incumplir sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron.

“Los demandados deben rendir cuentas por sus acciones, no amparados por la fama ni por agentes ocultos que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los demandados y garantizar que las normas contractuales, el trato justo y la rendición de cuentas se apliquen por igual a todos, sean famosos o no”.

Ohtani, de 31 años, llegó de Japón en 2018 como quizás la estrella internacional más aclamada en la historia del béisbol, con una habilidad tanto para lanzar como para batear que lo hacía doblemente valioso para su equipo. Cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso (MVP), firmó un contrato récord de 10 años y US$ 700 millones con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial de 2024.

Los materiales de inversión para The Vista at Mauna Kea Resort, que permanecían en línea el lunes por la noche, incluían a Hayes y Matsumoto como parte del equipo directivo, junto con Kingsbarn. Llamaban a Ohtani “el Babe Ruth de Japón” y el “Primer Residente”, otorgándole una posición privilegiada por delante del icónico Mauna Kea Resort, “uno de los hoteles más célebres de Hawai”, Hapuna Beach, “calificada como la playa número 1 de Estados Unidos por Conde Nast Traveler” y dos campos de golf, uno diseñado por Arnold Palmer y el otro por Robert Trent Jones Sr.

“Ohtani será el portavoz famoso del proyecto y se ha comprometido a comprar una de las 14 residencias”, dice el folleto. “También tiene la intención de pasar un tiempo considerable en The Vista durante la temporada baja y construirá un pequeño complejo de bateo y lanzamiento para el entrenamiento de pretemporada”.

La demanda dice que los desarrolladores pasaron 11 años trabajando en el acuerdo y “como parte de una audaz estrategia de marketing” firmaron un acuerdo de patrocinio en 2023 con Ohtani, “uno de los patrocinios de más alto perfil imaginables”.

“Esta alianza con Ohtani impulsará la demanda y generará interés en el mercado japonés de viviendas vacacionales de lujo, un público objetivo principal del proyecto”, afirma el folleto de inversión. “Consideramos que la propiedad de Shohei Ohtani tendrá un impacto significativo en la visibilidad global del proyecto y esperamos acelerar el ritmo de ventas, lo que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de precios”.

La demanda afirma que Balelo “se convirtió rápidamente en una fuerza disruptiva”, amenazando con retirar a Ohtani del acuerdo si no se hacían concesiones.

“Kingsbarn comenzó a ceder ante todos los caprichos de Balelo”, afirma la demanda. “Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que a Kingsbarn le preocupaba más preservar su relación con Ohtani que cumplir con sus obligaciones con sus socios comerciales”.

El mes pasado, en lo que la demanda describió como una “emboscada coordinada”, Kingsbarn despidió a Hayes y Matsumoto.

“Kingsbarn admitió abiertamente durante la llamada que Balelo había exigido los despidos y que estos se realizaban únicamente para apaciguarlo”, afirma la demanda. “Los demandantes podrían perder millones de dólares en indemnizaciones relacionadas con las ganancias proyectadas de la construcción de viviendas, los honorarios de administración de la construcción y las comisiones de los agentes inmobiliarios”.

