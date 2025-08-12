Japón vende buques de guerra de última generación a otro aliado clave de EE.UU. ¿Qué significa esto para el Pacífico?

Por Brad Lendon, CNN

Australia anunció la semana pasada un acuerdo de US$ 6.500 millones para comprar buques de guerra avanzados a Japón, una medida que podría contribuir significativamente a convertir a Canberra en una potencia marítima del Pacífico y a Tokio en un importante exportador de armas, según los analistas.

El Ministerio de Defensa australiano anunció la compra de 11 fragatas japonesas de clase Mogami, furtivas naves de combate de superficie de última generación que, según los analistas, son iguales, o en algunos aspectos mejores, que cualquier armamento que China o incluso Estados Unidos estén utilizando.

Al anunciar el acuerdo con su colega del grupo de defensa Quad, liderado por EE.UU., el ministro australiano de Industria de Defensa, Pat Conroy, lo calificó como “un paso más hacia la creación de una Armada mucho más grande y letal, con fragatas furtivas que tranquilizarán a nuestros aliados y disuadirán a nuestros adversarios”.

La principal preocupación de Australia en materia de seguridad es su creciente rivalidad con China, que se avivó a principios de este año cuando una fuerza de tarea naval del gigante asiático circunnavegó el continente y realizó ejercicios con fuego real frente a las costas australianas, obligando a decenas de aviones de pasajeros a desviarse de sus rutas de vuelo habituales.

Canberra afirma que los buques serán buques de clase Mogami “modernizados” —más grandes que la versión que ya está en servicio en la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón—, lo que les otorgará mayor potencia de fuego y una autonomía sin repostar de aproximadamente 18.500 kilómetros (poco menos que la mitad de la longitud del ecuador).

El ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, coincidió con Conroy y calificó el acuerdo como un “gran paso” que impulsará la cooperación de seguridad de Tokio con un socio estratégico especial, según informó la emisora pública japonesa NHK.

Los nuevos buques de guerra, construidos por Mitsubishi Heavy Industries, contarán con 32 celdas de lanzamiento vertical Mk 41, capaces de disparar misiles tierra-aire y antibuques, según informó el Ministerio de Defensa. Esto permitirá a los Mogamis disparar 128 misiles de defensa aérea, cuatro veces la cantidad que pueden disparar los buques de superficie australianos actuales, según Conroy.

Los analistas señalaron que las celdas de lanzamiento Mk 41, fabricadas por Lockheed Martin, son lo suficientemente grandes como para transportar misiles de crucero Tomahawk, que, con un alcance de 1.600 kilómetros, podrían ampliar considerablemente el área objetivo de los buques de guerra.

Las celdas Mk 41 también podrían utilizarse para cohetes antisubmarinos de largo alcance, lo que les permitirá rastrear mejor a los submarinos nucleares que huyen, según Sidharth Kaushal, investigador en Energía Marítima del Royal United Services Institute (RUSI, por sus siglas en inglés) de Londres.

Las fragatas de fabricación japonesa también son elogiadas por su reducida dotación, que solo requiere una tripulación de 90 personas, en comparación con las 170 de las fragatas australianas de clase ANZAC, que reemplazarán las Mogami. Esta menor dotación es importante para países como Japón y Australia, que enfrentan dificultades de reclutamiento militar.

“Es un buque mucho más grande, capaz de operar con una tripulación mucho menor, lo que refleja su modernidad”, declaró el viceprimer ministro australiano, Richard Marles, en una conferencia de prensa el martes.

Mogami se compara favorablemente con otras fragatas de la región, según los analistas, quienes elogiaron la decisión de Australia de optar por el diseño japonés, que competía con una fragata alemana.

“Su sigilo, su dotación reducida, su modularidad, todo a un precio relativamente asequible, lo convierten en un producto increíblemente competitivo”, afirmó Alessio Patalano, profesor de Guerra y Estrategia en Asia Oriental en el King’s College de Londres.

Carl Schuster, excapitán de la Armada estadounidense y exjefe del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de EE.UU., lo calificó de “ligeramente superior” a la fragata Tipo 054B china, otorgándole calificaciones especialmente altas por sus sistemas de defensa aérea de mediano a largo alcance.

“Comparada con una fragata china, esta es una solución ágil y tecnológicamente más avanzada”, afirmó Patalano.

Kaushal, analista del RUSI, afirmó que la tecnología inédita del buque de guerra de fabricación japonesa —su software— podría marcar una diferencia mayor que la potencia de fuego en combate. Por ejemplo, es posible que el software del sonar del Mogami sea superior al del adversario a la hora de distinguir el ruido oceánico de un contacto hostil real, afirmó.

Los analistas destacaron la fiabilidad industrial japonesa.

“Los astilleros japoneses realizan un trabajo excepcional y entregan sus productos a tiempo y dentro del presupuesto asignado”, afirmó Schuster.

“Mogami es un proyecto de vanguardia. Se basa en el tradicional enfoque de alta calidad de Japón para la construcción naval y en el acceso transparente a tecnología avanzada, tanto nacional como estadounidense”, afirmó Patalano, añadiendo que los buques actuales de la clase Mogami están propulsados por motores británicos.

El acuerdo con Australia es un buen augurio para lo que podría ser una naciente industria japonesa de exportación de defensa, según los analistas.

Durante la mayor parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, Japón prohibió la exportación de armamento. Sin embargo, en los últimos años, esta política se ha flexibilizado para permitir la venta en el extranjero de artículos relacionados con la vigilancia, el reconocimiento y el rescate.

Filipinas ha sido una de las primeras en beneficiarse de este cambio, recibiendo radares de vigilancia aérea de Japón en los últimos dos años, según Tomohisa Takei, investigador principal de la Fundación Sasakawa para la Paz.

El año pasado, Japón vendió a Estados Unidos su primer armamento letal: los interceptores de misiles Patriot, construidos bajo licencia de Washington para reemplazar los Patriot que había enviado a Ucrania.

La venta de la fragata a Australia eclipsa ese acuerdo de misiles.

El Ministerio de Defensa australiano anunció que los tres primeros buques de guerra se construirán en Japón y los ocho restantes en Australia.

Patalano afirmó que exportar los buques de guerra, pero también la tecnología para construirlos, representa un desafío para la industria armamentística japonesa.

Lograrlo “catapultaría a Japón al espacio de los principales exportadores de la industria de defensa”, afirmó.

Al analizar el acuerdo entre Japón y Australia, los analistas señalaron que los dos aliados de EE.UU. podrían ser más avanzados y eficientes en la construcción naval militar que su socio estadounidense.

La Armada de EE.UU. no tiene fragatas en su flota y no las ha tenido desde 2015, cuando el último buque de la clase Oliver Hazard Perry, el USS Simpson, fue dado de baja.

El esfuerzo de Washington por construir nuevas fragatas, la clase Constellation, autorizada en 2020, lleva al menos tres años de retraso, ya que está experimentando cambios de diseño a pesar de que la construcción ya ha comenzado, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

E incluso así, podría no ser capaz de ofrecer lo que hace el Mogami, afirmó Schuster, excapitán de la Armada.

“En mi opinión, es superior a la clase Constellation”, afirmó.

Patalano también señaló los problemas de construcción naval de EE.UU.

“En materia de construcción naval, EE.UU. no está al nivel de innovación de algunos de sus aliados más cercanos y en comparación con Italia, Francia, el Reino Unido, Corea del Sur y ahora Japón, EE.UU. tiene mucho que aprender”, afirmó Patalano, del King’s College.

El Gobierno del primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el acuerdo por la fragata forma parte de una mayor inversión en defensa que creará 10.000 empleos en el país.

Otro componente de este acuerdo es el acuerdo AUKUS entre Australia, EE.UU. y el Reino Unido, que permitirá a Canberra adquirir y posteriormente construir sus propios submarinos de propulsión nuclear.

Australia indicó que el acuerdo anunciado esta semana no es vinculante, pero el Gobierno de Albanese esperaba tener los contratos firmados para el próximo año.

Canberra espera que el primero de los nuevos buques de guerra esté operativo para 2029, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

El acuerdo marca el regreso al mercado militar global de Mitsubishi Heavy Industries, una empresa con una rica trayectoria naval. Fue una fuerza clave en el desarrollo de la Armada Imperial Japonesa previo a la Segunda Guerra Mundial y es responsable de la construcción de los acorazados más grandes de la historia, el Yamato y el Musashi, gigantes de 69.000 toneladas con cañones principales de 457 mm.

Eran acorazados de última generación y entraron en la guerra solo después del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Sin embargo, la llegada de los portaaviones con torpederos los dejó prácticamente obsoletos antes de que pudieran demostrar su verdadero poder.

El Musashi se hundió durante la batalla del golfo de Leyte, en octubre de 1944, tras ser alcanzado por docenas de torpedos y bombas lanzados por aviones estadounidenses.

El Yamato fue hundido por aviones estadounidenses lanzados desde portaaviones, en abril de 1945, mientras realizaba un ataque suicida para la batalla de Okinawa. El plan era que el barco quedara varado y se convirtiera en un fuerte japonés contra la invasión estadounidense.

