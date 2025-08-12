Policía de Brasil investiga estafa que dejó a turistas británicos drogados y asaltados

Por Michael Ríos, CNN

La policía de Río de Janeiro informó que investiga un caso en el que dos turistas británicos aseguran que perdieron US$ 21.000 después de ser drogados y asaltados por tres mujeres cerca de una playa.

El hecho parece ser el más reciente de una serie de incidentes conocidos en Brasil como estafas “Boa noite, Cinderela” (en español, “Buenas noches, Cenicienta”), en las que, según la policía, los delincuentes seducen a extranjeros, adulteran sus bebidas y roban sus pertenencias.

Uno de los turistas dijo a la policía que bebió un cóctel adulterado en la madrugada del jueves, después de que él y su amigo conocieran a tres mujeres en un bar, informó CNN Brasil. De acuerdo con su declaración, perdió el conocimiento mientras se dirigía con las mujeres a la famosa playa de Ipanema. Según CNN Brasil, más tarde se vio a las tres mujeres tomar un taxi y abandonar el lugar.

Después de que un testigo pidió ayuda, los turistas británicos fueron trasladados al hospital y recibieron atención médica.

Denunciaron que las mujeres robaron dos teléfonos móviles y realizaron una transferencia bancaria de aproximadamente US$ 21.000, según CNN Brasil.

La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro dijo a CNN que las autoridades intentan localizar a las responsables y que la Unidad Especial de Apoyo al Turismo está analizando imágenes de seguridad y entrevistando a testigos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha advertido a sus ciudadanos que en Brasil se han usado aplicaciones de citas para que delincuentes apunten a extranjeros, “provocando el adulterio de bebidas, robos y sustracción de dinero de cuentas bancarias”.

La entidad instó a las personas a actuar con precaución y vigilar sus bebidas y pertenencias.

Alessandra Castelli de CNN contribuyó a este informe.