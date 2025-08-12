Qué es la Guardia Nacional de EE.UU. y cómo se compone

Por CNN Editorial Research

La Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva y el componente más antiguo de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La Guardia Nacional está compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea.

Según cifras de 2023, en ese entonces la Guardia Nacional contaba con más de 430.000 soldados y aviadores.

Se formó en 1636 como la milicia de los colonos en Norteamérica. El Marqués de Lafayette, durante una visita a Estados Unidos entre 1824 y 1825, contribuyó a popularizar el término “guardia nacional” para describir a las milicias de los distintos estados. El título se formalizó mediante legislación federal en 1903.

Existen otros grupos de reserva que no tienen afiliación con la Guardia Nacional, como por ejemplo la Reserva del Ejército.

Cada estado y territorio de EE.UU., y la ciudad de Washington, tienen su propia Guardia Nacional, según la Constitución de Estados Unidos.

Los miembros de la Guardia Nacional prestan juramento para desempeñar misiones estatales o federales y pueden ser desplegados en cualquiera de ellas. Un gobernador puede convocar tropas para ayudar en caso de desastres nacionales o disturbios civiles, y el presidente de Estados Unidos puede ordenar el despliegue de tropas para misiones federales, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

En tiempos de paz, la Guardia Nacional realiza entrenamientos o ejercicios militares un fin de semana al mes y dos semanas al año.

El gobernador de Ohio, James Rhodes, convocó a aproximadamente 100 miembros de la Guardia Nacional de Ohio en mayo de 1970 para dispersar a una multitud de estudiantes enfurecidos en la Universidad Estatal de Kent. Los miembros de la Guardia Nacional dispararon y mataron a cuatro estudiantes e hirieron a otros nueve, en uno de los episodios más notorios de la fuerza.

Algunas de las movilizaciones federales internacionales de la Guardia Nacional incluyen la crisis de Berlín de 1961 y las misiones de mantenimiento de la paz en Bosnia y Herzegovina.

Abril de 1906: Tras el terremoto e incendio de San Francisco, se federalizan y despliegan alrededor de 30.000 efectivos de la Guardia Nacional.

1916 – El presidente Woodrow Wilson envía tropas para proteger la frontera con México tras el asalto de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México. Unos 110.000 guardias patrullan la frontera.

1957 – El presidente Dwight D. Eisenhower pone a la Guardia Nacional de Arkansas bajo control federal y envía a 1.000 paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada para ayudar a mantener el orden en Little Rock tras los disturbios que estallaron tras la desegregación de la Escuela Secundaria Central.

30 de septiembre de 1962 – El presidente John F. Kennedy pone a la Guardia Nacional de Misisipi en servicio federal activo en medio de violentas protestas relacionadas con la integración de la Universidad de Mississippi, a la que un tribunal ordenó matricular a un estudiante negro, James Meredith.

Junio de 1963 – Kennedy federaliza la Guardia Nacional de Alabama después de que el gobernador George Wallace bloqueara la entrada de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa para impedir la integración.

Septiembre de 1963 – El presidente Kennedy federaliza la Guardia Nacional de Alabama para integrar las escuelas públicas de todo el estado.

Marzo de 1965 – Durante la Marcha de Selma a Montgomery, las fuerzas del orden estatales y locales reprimieron a los manifestantes cerca de Selma, Alabama. El presidente Lyndon B. Johnson federaliza la Guardia Nacional de Alabama para proteger a los manifestantes cuando vuelvan a marchar.

Abril de 1968 – La Guardia Nacional es llamada a varias ciudades donde estallan disturbios tras el asesinato de Martin Luther King Jr.

1970 – Durante una huelga postal, el presidente Richard Nixon autoriza la federalización de los guardias para clasificar el correo en el área de Nueva York.

Septiembre de 1989 – Tras el huracán Hugo, el presidente George H. W. Bush federaliza a los guardias tras la violencia y los saqueos en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

1992 – La Guardia Nacional de California combate los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de los agentes implicados en la paliza a Rodney King.

2005 – Más de 50.000 guardias nacionales brindan seguridad y ayuda tras el huracán Katrina.

16 de octubre de 2014 – El presidente Barack Obama autoriza el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a contener el ébola en África Occidental.

4 de abril de 2018 – El presidente Donald Trump firma un memorando para desplegar la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México.

8 de junio de 2020 – Un récord de 96.521 miembros de la Guardia Nacional han sido activados para apoyar las misiones de respuesta nacional, superando el récord anterior de 51.000 miembros activados para ayudar tras el huracán Katrina en 2005. Más de 42.700 miembros en 34 estados y la ciudad de Washington ayudan en los disturbios civiles provocados por la muerte de George Floyd. Los miembros restantes de la Guardia Nacional están ayudando en las labores de socorro contra la covid-19 y en la atención de desastres naturales.

6 de enero de 2021 – El secretario de Defensa interino, Christopher Miller, aprueba la movilización de hasta 6200 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad de Washington brindar seguridad a la ciudad tras el mortal disturbio en el Capitolio de Estados Unidos.

15 de enero de 2021 – El Pentágono autoriza el despliegue de hasta 25.000 miembros de la Guardia Nacional para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden en Washington.

Junio de 2025 – Mientras cientos de personas se congregaban en Los Ángeles para protestar contra una serie de redadas inmigratorias dirigidas a lugares de trabajo y que dejaron a decenas de personas detenidas o deportadas, el presidente Donald Trump federalizó y desplegó a 4.000 miembros de la Guardia Nacional a pesar de la objeción del gobernador de California y de las autoridades locales, quienes afirmaron que el despliegue solo provocaría más caos. Trump invocó una ley poco utilizada que le permite federalizar la Guardia Nacional en tiempos de rebelión o invasión real o inminente, o cuando las fuerzas regulares no pueden hacer cumplir las leyes estadounidenses.

11 de agosto de 2025 – Donald Trump anuncia que pondrá al Departamento de Policía de la ciudad de Washington bajo control federal directo y desplegará tropas de la Guardia Nacional en la capital del país. Trump mencionó una emergencia de seguridad pública tras la agresión a un exfuncionario del gobierno.

