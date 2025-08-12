Soldados rusos atraviesan las defensas irregulares de Ucrania en Donetsk, días antes de la cumbre Trump-Putin

Daria Tarasova-Markina, Christian Edwards Nick Paton Walsh, CNN

Pequeños grupos de soldados rusos han atravesado partes de las defensas de Ucrania en la región oriental de Donetsk, según funcionarios locales y grupos de monitoreo, lo que se suma a las complicaciones de Kyiv mientras Rusia intenta rodear la ciudad estratégica clave de Pokrovsk.

Las fuerzas rusas avanzan hacia Dobropillia, informó el grupo ucraniano de vigilancia del campo de batalla DeepState el martes. La ciudad está a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk, que ha estado en la mira del Kremlin durante meses.

Funcionarios ucranianos admitieron que sus defensas cerca de Dobropillia habían sido infiltradas por grupos de fuerzas rusas, pero enfatizaron que esto involucraba pequeños números de soldados y no significaba que Rusia hubiera tomado el control del territorio. En otras partes de la zona, el ejército de Ucrania advirtió sobre “intensos combates defensivos contra fuerzas enemigas superiores”.

“Solo en la dirección de Pokrovsk, los ocupantes han concentrado un grupo de más de 110.000 efectivos”, dijo el Estado Mayor General de Ucrania en una actualización el martes por la noche, agregando que el ejército está asignando fuerzas y recursos adicionales para fortalecer las defensas en algunas áreas.

Aunque Rusia ha intentado avanzar hacia Pokrovsk durante más de un año, el renovado impulso de esta semana podría representar un intento de último minuto para arrebatar la mayor cantidad de territorio posible antes de la reunión prevista entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo de EE.UU. Donald Trump en Alaska el viernes.

En esa reunión, Putin —buscando posiblemente asegurar en la mesa de negociaciones lo que Rusia no ha podido ganar por la fuerza— se esforzará por dar la impresión de que el avance ruso en Donetsk es inevitable. Aunque hay confusión sobre las condiciones reportadas por Putin para un alto el fuego en Ucrania, la mayoría de las versiones enfatizan que el presidente ruso exigirá que las fuerzas ucranianas se retiren de todas las partes de la región de Donetsk que aún controlan.

Pero funcionarios ucranianos advirtieron el martes que su control sobre las líneas del frente se estaba debilitando, después de meses de avances incrementales rusos, impulsados por la superioridad numérica de Moscú.

El teniente coronel Bohdan Krotevych, exjefe de estado mayor de las fuerzas especiales de la 12ª brigada Azov de élite de Ucrania, emitió una rara advertencia pública al presidente Volodymyr Zelensky sobre las menguantes defensas de Ucrania.

“Señor presidente, honestamente no sé qué le están informando, pero le comunico que la situación (cerca de Pokrovsk) es, sin exagerar, un completo desastre”, escribió Krotevych en X.

“La línea del frente es prácticamente inexistente”, dijo.

Un comandante cerca de Pokrovsk, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que las defensas de Ucrania en la zona consisten principalmente en posiciones de dos hombres reabastecidas solo por drones. En lugar de dos trincheras enfrentadas, el campo de batalla ahora consiste en una serie de puestos avanzados en su mayoría ocultos, aislados y pequeños, donde la infantería intenta mantener el terreno de forma encubierta, sin ser detectada por drones enemigos.

Este nuevo tipo de enfrentamiento favorece la ventaja rusa de mayor cantidad de soldados, lo que les permite avanzar en pequeños grupos, dispuestos a perder soldados si encuentran resistencia, o reforzar cualquier éxito.

“El enemigo está tratando de usar la táctica de ‘mil cortes’”, dijo Valentin Manko, comandante de las Fuerzas de Asalto de Ucrania, a CNN.

“Tres pequeños grupos de varios hombres cada uno se deslizaron a través de nuestras posiciones (cerca de Dobropillia). Se infiltraron e infligieron algunos daños”, aseguró. “Algunos de ellos fueron eliminados, otros capturados”.

Manko dijo que los oficiales ucranianos trabajan para registrar toda el área, lo que podría tomar algunos días.

El mando regional de las fuerzas terrestres de Ucrania en Donetsk afirmó que muchos de los grupos que se infiltran en las defensas de Ucrania son eliminados poco después.

“El personal enemigo que se infiltra entre las posiciones de (nuestras) unidades es enfrentado por soldados ucranianos y enfrenta una muerte segura”, señaló.

Viktor Tregubov, un portavoz de las fuerzas terrestres de Ucrania en la vecina región de Dnipro, dijo que estas infiltraciones “no significan que (Rusia haya) tomado el control de ese territorio”.

“Lo que realmente sucedió es que un pequeño grupo ruso –quizás de cinco a diez personas– logró escabullirse”, explicó, enfatizando que los mapas de control del campo de batalla –como los producidos por DeepState– pueden mostrar esto como una ganancia territorial sólida para Rusia.

“No significa que controlen toda la ruta por la que se movieron. Simplemente lograron entrar e intentaron esconderse en algún sótano”, dijo Tregubov.

El temor para Kyiv, sin embargo, es que Rusia utilice tantos de estos pequeños grupos que eventualmente pueda consolidar sus avances detrás de las defensas fragmentadas de Ucrania, incluso si muchos de los grupos son eliminados.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo el martes que era “prematuro” calificar los avances rusos cerca de Dobropillia como una “ruptura a nivel operacional, aunque las fuerzas rusas muy probablemente buscan convertir sus avances tácticos en una ruptura a nivel operacional en los próximos días”.

Señaló que esta táctica recuerda a la penetración de Rusia en las defensas de Ucrania alrededor de Avdiivka, otra ciudad más al este en Donetsk, que Rusia logró capturar en abril de 2024.

“Es probable que los próximos días en el área de operaciones de Pokrovsk sean críticos para la capacidad de Ucrania de evitar avances acelerados de Rusia al norte y noroeste de Pokrovsk”, evaluó el ISW.

Bohdan Miroshnikov, un bloguero militar ucraniano, fue más pesimista en su evaluación, diciendo que la situación en el área “se está acercando gradualmente al punto en el que Pokrovsk… ya no podrá ser salvada”.

“Por ahora, ese punto aún no se ha alcanzado. El momento crítico aún no ha llegado. Pero, lamentablemente, hasta el momento todo se dirige en esa dirección”, escribió en Telegram.

