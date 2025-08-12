Zelensky se niega a ceder el Donbás y dice que hacerlo le daría a Putin una “plataforma” para futuras ofensivas

Por Victoria Butenko y Lauren Kent, CNN

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky prometió este martes no entregar territorio del este de Ucrania a Rusia y advirtió que abandonar la región del Donbás abriría la puerta para que el presidente de Rusia Vladímir Putin “inicie una tercera guerra” en Ucrania.

La advertencia de Zelensky llega antes de la reunión de Putin con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Alaska este viernes, donde se espera que el mandatario ruso exija territorio ucraniano como parte de un acuerdo de paz.

Aunque existe confusión sobre las condiciones que Putin plantearía para un cese del fuego, la mayoría de las versiones indican que exigirá la retirada de las fuerzas ucranianas de todas las zonas del Donbás, incluidas partes de la región de Donetsk que aún controla.

“Para los rusos, el Donbás es una plataforma para una nueva ofensiva futura. Si dejamos el Donbás por voluntad propia o bajo presión, comenzaremos una tercera guerra”, dijo Zelensky en una reunión con periodistas. Rusia anexó ilegalmente la península de Crimea en 2014 y lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

“No voy a rendir mi país porque no tengo derecho a hacerlo”, agregó. “Si dejamos el Donbás hoy, nuestras fortificaciones, nuestro terreno, las alturas que controlamos… estaremos abriendo un pilar para la preparación de una ofensiva rusa”.

Zelensky y mandos militares ucranianos han advertido que Rusia concentra militares para una nueva ofensiva que estaría lista para lanzarse en septiembre. “No he escuchado nada —ni una sola propuesta— que garantice que una nueva guerra no comenzará mañana y que Putin no intentará ocupar al menos Dnipro, Zaporiyia y Járkiv”, dijo el presidente ucraniano.

“El intercambio de territorios es un tema muy complejo que no puede separarse de las garantías de seguridad para Ucrania, para nuestro Estado soberano y nuestro pueblo”, agregó, subrayando que la participación de la Unión Europea en las conversaciones de paz también es crucial porque “nadie, excepto Europa, nos está dando garantías de seguridad”.

Según Zelensky, el miércoles se celebrará una conversación entre Estados Unidos, Ucrania y “toda Europa”.

Trump ha señalado que Zelensky no participará en la cumbre del viernes, aunque adelantó que planea llamar a Kyiv inmediatamente después de la reunión, junto con otros líderes europeos, para informarles. El presidente de EE.UU. dijo que su objetivo es lograr que Putin y Zelensky estén en la misma sala para resolver sus diferencias y opinó que solo ellos podrían encontrar la forma de poner fin a la guerra con algún tipo de “intercambio de tierras” entre ambos.

“No voy a hacer un acuerdo”, dijo Trump. “No me corresponde hacer un acuerdo. Creo que un acuerdo debería hacerse por ambas partes”.

La Casa Blanca calificó este martes la próxima reunión entre Trump y Putin en Anchorage como un “ejercicio de escucha”.

“Solo una de las partes involucradas en esta guerra va a estar presente, así que el objetivo es que el presidente vaya y obtenga, nuevamente, una comprensión más firme y clara de cómo podemos, con suerte, poner fin a esta guerra”, dijo a periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

Preguntada por Kaitlan Collins, de CNN, si los dos presidentes se reunirán a solas, Leavitt dijo que eso “forma parte del plan”.

Zelensky también dio este martes más detalles sobre las conversaciones diplomáticas que se han llevado a cabo tras bambalinas, así como su opinión sobre el resultado de la reunión entre Putin y el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff.

“Witkoff dijo que debería haber concesiones territoriales de ambas partes. Así sonó. Y que Putin probablemente quiere que dejemos el Donbás. Así que no sonó como que Estados Unidos quiera que lo dejemos”, dijo Zelensky. “No creo que la propuesta de Putin sea la propuesta de Trump. Creo que Trump representa a Estados Unidos. Actúa como mediador, está en medio, no del lado de Rusia”.

Betsy Klein y Kevin Liptak de CNN contribuyeron a este informe.