Arrestan en Chile a otro presunto responsable del homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Suman 12 detenidos

Autoridades de Chile arrestaron la noche del miércoles a otro presunto responsable del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, con lo que suman 12 las personas detenidas por su presunta relación con el caso, informó este jueves el fiscal que encabeza la investigación, Héctor Barros.

Durante una rueda de prensa, Barros dijo que el nuevo detenido es considerado una figura “de jerarquía” dentro de Los Piratas, una facción del Tren de Aragua, la organización criminal formada en Venezuela y cuyos orígenes se remontan al año 2005, a la que la Fiscalía de Chile atribuye el crimen contra Ojeda.

El hombre fue identificado como Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, originario de Venezuela. Su audiencia de control de detención y formalización de cargos se realizará el lunes, informó Barros.

CNN trata de averiguar si cuenta con representación legal.

Barros dijo que los 12 detenidos —algunos de ellos arrestados en otros países y en proceso de extradición— hasta ahora son considerados presuntos autores materiales del secuestro y homicidio de Ojeda, un exteniente venezolano que se había exiliado en Chile. El fiscal también señaló que las investigaciones siguen en marcha para detener a los autores materiales del crimen.

El cuerpo de Ojeda fue encontrado en Santiago días después de que fue secuestrado. De acuerdo con la Fiscalía, los agresores entraron a su casa, lo secuestraron y lo mataron, un hecho en el que las autoridades de Chile investigan una posible motivación política.

La Fiscalía de Chile ha dicho que investiga la posible relación de autoridades de Venezuela en el caso. El Gobierno de Venezuela ha rechazado estar involucrado en los hechos y asegurado que está dispuesto a colaborar con las indagatorias.

