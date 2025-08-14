Comienza la Premier League: candidatos, refuerzos y los partidos de la jornada 1

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con la billetera intacta, una de las ligas de fútbol más competitivas del mundo tiene este viernes su pitazo inicial, dando comienzo a una temporada donde nada puede darse por sentado antes de tiempo.

El primero en salir a la cancha será el campeón y gran candidato al título, el Liverpool, que para este año decidió ir a por todo y no ahorró en gastos. Más de US$ 340 millones pusieron sobre la mesa los Reds. El pase estrella es el de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), por quien pagó US$ 145 millones, según Transfermarkt.

Le siguieron Hugo Ekitiké (Eintracht), Milos Kerkez (Bournemouth) y Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Es cierto que también tuvo salidas: Luis Díaz se fue al Bayern Munich, Darwin Núñez al Al-Hilal y Jarell Quansah al Bayern Leverkusen. Quizás lo más importante sea ver cómo afronta el plantel esta temporada, después de la trágica muerte del portugués Diogo Jota a principios de julio en un accidente automovilístico.

El debut, este viernes, no será sencillo: enfrente tendrá a una de las sorpresas de la temporada pasada, el Bournemouth (3:00 p.m. de Miami, 4:00 p.m. de Argentina y 1:00 p.m. de México).

La Premier League comienza también con un plato fuerte: el clásico entre el Manchester United y el Arsenal, el domingo en Old Trafford (11:30 a.m. de Miami, 12:30 p.m. de Argentina y 9:30 a.m. de México). La temporada pasada transitaron caminos opuestos: los Gunners fueron animadores del torneo hasta el final, mientras que los Diablos Rojos estuvieron más cerca del descenso que de los puestos de arriba.

Por eso los de Manchester jugaron fuerte en el mercado de fichajes: pagaron más de US$ 85 millones por Benjamin Sesko (Leipzig) y otros tantos por Bryan Mbeumo (Brentford) y Matheus Cunha (Wolverhampton). ¿Será suficiente para volver a ser el United que se extraña tanto por la Premier?

Del otro lado, el Arsenal, apunta a dejar de intentar y empezar a concretar. El equipo ha ido en constante ascenso con Mikel Arteta en el banco de suplentes, pero siempre falla en el último tramo de la carrera. Los Gunners hicieron un buen trabajo manteniendo al plantel que dio pelea el año pasado, y sumó jerarquía con Martín Zubimendi (Real Sociedad), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa) y Noni Madueke (Chelsea). Con más de US$ 200 millones gastados en el receso, el Arsenal no tiene excusas para no ir por el título.

El Manchester City es la gran incógnita de la temporada. La versión 2024/2025 fue de las más flojas que se le recuerden a Guardiola en Inglaterra y solo queda por ver si se trató de un año de transición o de un declive irreversible.

Tiene bajas importantes, como las de Kevin De Bruyne (Napoli), Jack Grealish (Everton) y Kyle Walker (Burnley), pero pagó más de US$ 60 millones por Tijjani Reijnders (Milan) y más de US$ 40 millones por Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) y Rayan Cherki (Lyon).

Mantiene a Erling Haaland, así que tiene goles para volver a soñar en grande.

Debuta el sábado, visitando al Wolverhampton (12:30 p.m de Miami, 1:30 p.m.

de Argentina, 10:30 a.m. de México).

Si algo demostró el Chelsea en el Mundial de Clubes, es que promete dar pelea. El título en EE.UU. (con goleada al PSG en la final incluida) confirmó que en Londres hay más de un candidato, y más si termina gastando más de US$ 300 millones en el receso.

Enzo Maresca ya cuenta con Joao Pedro (Brighton), Jamie Gittens (Borussia Dortmund), Jorrel Hato (Ajax), Liam Delap (Ipswich Town) y Estevao (Palmeiras), cinco jugadores por los que los azules pagaron más de US$ 40 millones cada uno. Además, está latente la posibilidad de sumar a Alejandro Garnacho, del Manchester United. Los campeones del Mundial de Clubes debutan el domingo en casa ante el siempre complicado Crystal Palace (9:00 a.m. de Miami, 10:00 a.m. de Argentina y 7:00 a.m. de México).

Para la 2025/2026 vuelve un equipo clásico: el Leeds United, campeón de la segunda división, junto al Burnley y el Sunderland. Tendrán la misión de no repetir la historia del Leicester City, Ipswich Town y Southampton, que solo anduvieron un año en la máxima categoría y volvieron a bajar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.