Comienza LaLiga en España: partidos de la jornada 1, resultados y más

El tiempo de las palabras se termina. La temporada 2025/2026 de la liga española de fútbol comienza este viernes con dos encuentros: Girona FC vs. Rayo Vallecano, y Villarreal vs. Real Oviedo, uno de los tres recién ascendidos a la élite.

El campeón defensor, el FC Barcelona, empezará su camino el sábado, cuando visite al Mallorca (1:30 p.m. Miami, 2:30 p.m. de Argentina y 11:30 a.m. de México). Los dirigidos por Hansi Flick tendrán la difícil tarea de revalidar el título, algo que el conjunto culé no logra desde las temporadas 2017/2018 y 2018/2019.

Para este año, los blaugranas mantuvieron prácticamente toda la base del equipo. Apenas sufrieron la salida de Iñigo Martínez y el joven Pau Víctor, e incorporaron a Marcus Rashford, cedido desde el Manchester United, y al portero Joan García, por el que pagó más de US$ 29 millones, según Transfermarkt.

Una vez más, el equipo estará comandado por los jóvenes, con el talento de Lamine Yamal como bandera.

Su principal contendiente, el Real Madrid, llega con una cara renovada al debut como local ante el Osasuna, que se aplazó para el martes (3 p.m. Miami, 4 p.m. de Argentina y 1 p.m. de México). Ya no estará Carlo Ancelotti, reemplazado por Xabi Alonso, quien tuvo su primera experiencia como entrenador de los blancos en el Mundial de Clubes, de donde se despidió con una imagen dolorosa: un 0-4 lapidario ante el PSG.

Después de una floja temporada, Florentino Pérez sacó la chequera: pagó casi US$ 200 millones de dólares para incorporar a Tren Alexander Arnold (Liverpool), Franco Mastantuono (River Plate), Álvaro Carreras (Benfica) y Dean Huijsen (Bournemouth).

En contraparte, le dijo adiós a una leyenda madridista: Luka Modric, que se fue al AC Milan.

Siempre al acecho está el Atlético de Madrid de Diego “el Cholo” Simeone. Y después del mercado de fichajes que hizo, tiene con qué ilusionarse. Gastó más de US$ 200 millones en jugadores como Álex Baena (Villarreal), David Hancko (Feyenoord), Johnny Cardoso (Real Betis), Giacomo Raspadori (Napoli) y Thiago Almada (Botafogo).

Es cierto que perdió en el camino a Rodrigo de Paul (Inter Miami), Samuel Lino (Flamengo) y Ángel Correa (Tigres UANL), pero el “Aleti” se renovó como para soñar con pelear en el certamen. Refuerzos sumó, solo está ver si Simeone logra encajar todas las piezas en el equipo. El debut será el domingo, visitando a Espanyol (3:30 p.m. Miami, 4:30 p.m. de Argentina y 1:30 p.m. de México).

Para este año ya no estarán el Leganés, Las Palmas y el Real Valladolid, descendidos a la segunda división, mientras que Levante, Elche y Real Oviedo son las tres caras nuevas del torneo para esta temporada.

Más allá de que LaLiga empieza este viernes, todo el mundo habla por estas horas del partido que la competición quiere jugar en Miami en diciembre, justo antes del parate por las fiestas. El Villarreal vs. Barcelona de la jornada 17 podría disputarse en el Hard Rock Stadium, pero primero la UEFA y la FIFA deben dar luz verde. El Real Madrid ya puso el grito en el cielo, acusando a LaLiga de no consultar al resto de los clubes sobre esta propuesta, que considera que incumple los principios básicos de la competición. Para el Real Madrid, que el Barcelona no juegue en el estadio del Villarreal (uno de los más complicados) es una desventaja competitiva.

