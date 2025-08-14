Esto es lo que Putin realmente quiere de Trump, y no es la paz en Ucrania

Análisis por Matthew Chance, Corresponsal jefe de asuntos globales de CNN

Es poco probable que Alaska haya figurado en las tarjetas de bingo de mucha gente como sede de una cumbre clave entre los líderes de Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, el estado más grande y remoto de Estados Unidos es donde los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán ahora en uno de los encuentros potencialmente más importantes de sus presidencias.

Esa es ciertamente la visión desde Moscú, donde los propagandistas pro Kremlin ya están entusiasmados por los beneficios que traerá consigo esta tan esperada reunión cara a cara.

O, más específicamente, beneficiará con Putin.

En primer lugar, el mero hecho de celebrar una cumbre con el presidente de EE.UU. supone una enorme victoria para el Kremlin.

“Ya nadie habla del aislamiento internacional de Rusia ni de nuestra derrota estratégica”, escribió Alexander Kots, un destacado bloguero militar pro Kremlin, en su popular canal de redes sociales. Añadió que la reunión de Alaska tenía “todas las posibilidades de convertirse en histórica”.

Puede que tenga razón. Una cumbre presidencial permite que Putin vuelva a ocupar un lugar destacado en la diplomacia internacional, mientras se burla de los críticos y las naciones que quieren que se lo evite, o incluso se lo arreste, acusado de crímenes de guerra en Ucrania.

Y una cumbre en el estado norteamericano de Alaska, entre todos los lugares posibles, es carne roja para los nacionalistas rusos resurgentes que todavía se jactan de que ese territorio les pertenece por derecho.

Al otro lado del estrecho de Bering, frente a la región de Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, Alaska fue una vez una posesión remota del Imperio ruso antes de ser vendida a los Estados Unidos en 1867 por lo que, incluso entonces, era una suma insignificante de US$ 7,2 millones, unos 2 centavos por acre.

La idea de que Moscú recibió un trato injusto aún persiste, y una visita a “nuestra Alaska”, como la denominó un destacado presentador de la televisión estatal rusa, refuerza las credenciales nacionalistas de Putin. Videoclips de Trump con una expresión errónea en una conferencia de prensa en la Casa Blanca antes de la cumbre, diciendo que iba a “Rusia” para reunirse con Putin, también han sido tendencia en las redes sociales rusas, con subtítulos que dicen que el presidente de EE.UU. finalmente “admitió que es nuestra”.

Para el resto del mundo, sin embargo, el único enfoque de esta cumbre presidencial es la guerra en Ucrania y si Rusia está dispuesta a hacer concesiones para ponerle fin. La Casa Blanca afirmó que Trump espera centrarse exclusivamente en poner fin a la guerra en Ucrania, dejando otros temas que, según Moscú, podrían debatirse para otra ocasión.

El miércoles, Trump prometió “consecuencias muy severas” si Putin no acepta poner fin a su guerra, luego de una llamada con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y líderes europeos.

Pero hasta ahora, ha habido pocas señales de un compromiso real por parte del Kremlin, que se considera con la sartén por el mango en el arduo campo de batalla ucraniano. Tan solo el mes pasado, en una llamada telefónica con Trump, Putin, según se informa, reiteró que Rusia “seguiría persiguiendo sus objetivos para abordar las causas profundas” del conflicto en Ucrania. Estas “causas profundas” incluían antiguos agravios rusos, como la existencia de Ucrania como Estado soberano y la expansión de la OTAN hacia el este desde el final de la Guerra Fría.

Lo más probable es que Putin esté tramando algo más.

Han surgido detalles de una oferta de paz rusa, supuestamente hecha al enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, antes de que se organizara apresuradamente la cumbre de Alaska. En esencia, las propuestas implican que Kyiv ceda territorio en la región del Donbás, en el este de Ucrania, a cambio de un alto el fuego, una idea que los líderes ucranianos han descartado rotundamente.

“No voy a entregar mi país porque no tengo derecho a hacerlo”, declaró Zelensky antes de la cumbre, a la que no fue invitado. “Si abandonamos hoy el Donbás, nuestras fortificaciones, nuestro terreno, las alturas que controlamos, abriremos claramente la punta de un puente para la preparación de una ofensiva rusa”.

Pero a Trump, que se espera que discuta la idea con Putin en Alaska, parece gustarle el sonido de un acuerdo de territorio por paz, incluso uno tan desagradable para Ucrania y sus socios europeos.

Esa clara diferencia de opinión representa una oportunidad para que Putin presente a los ucranianos y a los europeos —no a Rusia— como el verdadero obstáculo para la paz, lo que podría socavar el ya precario apoyo de Trump al esfuerzo bélico ucraniano. Trump ya ha perdido la paciencia con Zelensky, como habrá notado el Kremlin, y podría volver a hacerlo. Si suspendiera la ayuda militar estadounidense y el intercambio de inteligencia restantes con Kyiv, Ucrania tendría dificultades para continuar su lucha incluso con un mayor apoyo europeo.

Antes de la cumbre, la Casa Blanca pareció restar importancia a las expectativas de un acuerdo de paz y calificó la reunión de alto riesgo como un “ejercicio de escucha”.

Esto podría venirle muy bien a Putin.

Después de todo, fue el Kremlin quien solicitó la cumbre, según la Casa Blanca, posiblemente para evitar la amenaza de aranceles y sanciones secundarias estadounidenses que Trump anunció que entrarían en vigor la semana pasada. Mantener a Trump en el diálogo podría ser una forma eficaz de retrasar esa fecha límite indefinidamente.

En términos más generales, Putin ve una oportunidad única con Trump para restablecer fundamentalmente las relaciones con Washington y separar los lazos rusos con Estados Unidos del destino de Ucrania, un escenario que también dividiría a los aliados occidentales.

Durante meses, los funcionarios del Kremlin han estado hablando de posibilidades de cooperación económica, tecnológica y espacial con Estados Unidos, así como de lucrativos acuerdos en infraestructura y energía en el Ártico y otros lugares.

El hecho de que el principal enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev (un interlocutor clave de la administración Trump) sea parte de la delegación rusa a Alaska sugiere que en la agenda habrá más conversaciones sobre acuerdos entre Estados Unidos y Rusia.

Y, si Putin logra su cometido en esta cumbre, la “cuestión de Ucrania” puede quedar relegada a ser solo uno de los muchos temas de conversación entre los poderosos líderes de dos grandes potencias (y ni siquiera el más urgente).

