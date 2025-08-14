La batalla por los derechos de autor de ‘Baby Shark’ termina con la victoria de Pinkfong en el alto tribunal de Corea del Sur

Por Gawon Bae, CNN

Una batalla por los derechos de autor sobre la canción viral “Baby Shark”, adorada por los niños pequeños y a menudo temida por sus padres, llegó a su fin con un tribunal exonerando a los creadores coreanos de la versión más popular de plagio.

La versión de “Baby Shark” de Pinkfong, con la inolvidable línea de “doo doo doo doo doo doo”, conquistó internet. La interpretación dio lugar a programas de televisión, películas y aplicaciones para teléfonos inteligentes, generando millones a la empresa. Pero en 2019, un compositor estadounidense de canciones infantiles dijo que Pinkfong había copiado su trabajo.

Jonathan Wright, conocido como Johnny Only, llevó su reclamación hasta la Corte Suprema de Corea del Sur, acusando a Pinkfong de plagiar su versión anterior de “Baby Shark”.

Sin embargo, el tribunal dictaminó este jueves que la versión de Wright no puede considerarse “una obra creativa” suya, ya que existían versiones previas de Baby Shark y él no añadió creatividad significativa.

“La canción del demandante es difícil de proteger como una obra secundaria sujeta a derechos de autor, porque no alcanzó una alteración sustancial hasta el punto de ser considerada, según las normas sociales, como una obra separada de la canción oral mencionada en este caso”, dijo la sentencia, reafirmando la decisión anterior de un tribunal inferior.

Aunque la mayoría del mundo conoció por primera vez “Baby Shark” cuando la versión de Pinkfong se volvió viral acumulando miles de millones de vistas en YouTube y convirtiéndose en un himno para los niños pequeños en todas partes, la pegadiza melodía era una canción popular cantada desde hacía al menos 15 años.

Wright subió su versión, que también incluye la parte de doo doo doo doo doo doo, a su canal de YouTube en 2011. En ella aparecen él y varios niños haciendo un sencillo gesto de manos, simulando la boca de un tiburón, al ritmo de un compás animado.

En 2015 y 2016, Pinkfong subió sus versiones con tiburones animados cantando en coreano, y más tarde la lanzó en inglés con niños haciendo coreografías.

Pero varias versiones de “Baby Shark” son anteriores al video de Wright, incluida una versión alemana llamada “Kleiner Hai” que alcanzó cierta popularidad viral en Europa en 2010.

Después de que las interpretaciones de Pinkfong capturaran la atención mundial, desatando momentos en redes sociales como el #BabySharkChallenge y llevando la canción al puesto 32 del Billboard Hot 100, Wright presentó su demanda por plagio, buscando una compensación de 30 millones de wones (US$ 21.600).

Su caso legal se basó en la afirmación de que la canción de Pinkfong era “sustancialmente similar” a la suya y buscaba “una compensación por daños causados por la infracción de derechos de autor”, según un comunicado de prensa del tribunal.

Wright dijo a la emisora pública canadiense CBC en 2019 que la versión de Pinkfong “sí parece sorprendentemente similar” a la suya, señalando que ambas canciones tenían “la misma tonalidad, el mismo cambio de tempo, la misma melodía y ritmo”.

El tribunal se centró en si su versión podía considerarse una “obra derivada” de la canción infantil original, y en si Pinkfong había hecho su versión basada en su trabajo.

La Corte Suprema dictaminó que Wright no hizo “ediciones o cambios a un nivel” que le otorgaran derechos de autor como obra derivada.

Incluso con la suposición de que su versión es una obra derivada de la canción popular, el tribunal dijo que “no existen similitudes sustanciales” entre la canción de Pinkfong y su versión.

El video “Baby Shark Dance” de Pinkfong ha acumulado más de 16.000 millones de vistas en YouTube a lo largo de los años. La compañía ha ganado millones con productos temáticos de Baby Shark, incluyendo programas de televisión, películas y aplicaciones para teléfonos inteligentes con los personajes Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark y Grandpa Shark.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.