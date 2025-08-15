La llegada de Ghislaine Maxwell al campo de prisioneros de Texas genera tensión y restricciones

Por Katelyn Polantz, CNN

La llegada de Ghislaine Maxwell al campo federal de prisioneros (FPC, por sus siglas en inglés) en Bryan, Texas, este mes ha generado una ola de tensión en sus unidades de mínima seguridad exclusivamente femeninas, incluso mientras su abogado dice que está en una instalación más segura ya que existe una intensa investigación política en torno a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Aunque las condiciones de vida de Maxwell serán menos restrictivas en Bryan, sigue siendo una situación difícil, donde la conspiradora de Epstein no obtendrá todos los beneficios de una estadía fácil o corta que otras reclusas podrían tener, como acceso a cachorros para entrenamiento o la posibilidad de salir de la instalación para trabajar, según más de media docena de personas familiarizadas con la prisión de Bryan, los programas y las internas allí.

Las internas dentro de Bryan, que en su mayoría son delincuentes no violentas de cuello blanco, fueron advertidas recientemente por el personal de la prisión para que tuvieran discreción al hablar sobre Maxwell desde su llegada, según dos personas que representan a internas en el campo de prisioneros de Bryan.

“No está haciendo amigas”, dijo Sam Mangel, un consultor penitenciario que trabaja con clientes en el campo de prisioneros, a CNN esta semana.

La naturaleza relajada del campo se volvió más tensa cuando llegó Maxwell, lo cual es típico con las internas de alto perfil, dijo Mangel.

“Nadie va a agitar las aguas allí. Quieren cumplir el resto de sus condenas con el mínimo de comodidad que Bryan proporciona”, agregó sobre las otras internas.

The Daily Telegraph escribió la semana pasada que una prisionera en Bryan dijo que estaba “disgustada” por la transferencia de Maxwell allí, en un comentario proporcionado a la publicación por el esposo de la interna. Desde que se publicó ese comentario, los funcionarios de la prisión sacaron a esa interna, Julie Howell, de una clase de entrenamiento de cachorros en el campo y luego la transfirieron fuera de la instalación, según su abogada. Howell está ahora en un centro de detención federal en Houston, según la abogada y los registros de la Oficina de Prisiones.

“Ahora nadie va a decir nada sobre Ghislaine Maxwell”, dijo el abogado de Howell, Patrick McLain, a CNN el jueves.

Dos internas que fueron liberadas de FPC Bryan en el último año aún no han escuchado nada sobre cómo le va a Maxwell dentro, ni siquiera en cuál de las tres unidades del campo está alojada.

Una de las internas liberadas recientemente, Jill Ford, dijo a CNN que le habría preocupado la presencia de Maxwell allí durante el horario de visitas. Muchas de las mujeres dentro de la prisión tienen hijos que las visitan con frecuencia, donde las familias también pueden ser vistas por otras internas en las salas de visitas. No se sabe qué nivel de capacidad de visita tiene Maxwell.

Maxwell fue condenada por tráfico sexual de menores tras un juicio en 2021 y sentenciada a 20 años de prisión, con una fecha de liberación establecida para dentro de 12 años, según los registros federales de prisión y judiciales.

El traslado de la infame conspiradora de Epstein de una prisión más restrictiva en Florida al campo de prisioneros en Texas también sigue generando preguntas esta semana sobre los motivos del Departamento de Justicia para su traslado y el trato que pueda recibir dentro de su nuevo hogar.

El jueves, el abogado de Maxwell, David O. Markus, ofreció una razón: la transferencia ocurrió porque Maxwell necesitaba un “lugar más seguro”, según una publicación que escribió en X.

“Me sorprende escuchar a mis amigos progresistas criticar prisiones más humanas y el traslado de Ghislaine a una instalación más segura, especialmente después de que enfrentó un peligro grave en Tallahassee”, escribió. “La máquina de la indignación quiere convertir un lugar más seguro en un escándalo”.

Maxwell podría haber estado alojada potencialmente junto a mujeres condenadas por delitos violentos en la Institución Correccional Federal de baja seguridad en Tallahassee, donde estuvo hasta principios de este mes, según personas familiarizadas con el sistema de la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés). Mientras que el campo de prisioneros en Bryan es una instalación aún menos segura, designada como de mínima seguridad por el BOP, alberga a delincuentes no violentas que en su mayoría han cometido solo delitos federales de cuello blanco.

Es sumamente inusual que una persona condenada por un delito sexual sea transferida a un campo de prisioneros federal, donde las mujeres condenadas por delitos de cuello blanco no violentos pueden moverse con relativa libertad dentro y compartir habitaciones al estilo dormitorio. Tampoco suele permitirse que una reclusa con tantos años pendientes de condena como Maxwell —más de 10— sea admitida en un campo de prisioneros.

El abogado de Maxwell, Markus, se negó a proporcionar información adicional a CNN el jueves.

Los portavoces del Departamento de Justicia y de la Oficina de Prisiones no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios esta semana.

La naturaleza inusual de la transferencia de Maxwell, que se produjo después de que hablara con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, durante dos días tras un acuerdo de declaración, también ha llamado la atención del Capitolio.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse ha solicitado más información a la Oficina de Prisiones sobre su transferencia y las designaciones internas del BOP. Un portavoz de Whitehouse dijo que hasta el jueves no ha recibido nueva información.

Pero el hecho de que Maxwell tenga ahora algunas de estas designaciones más bajas no significa que tendrá acceso total a todo lo que el campo de Bryan tiene para ofrecer. Es posible que algunos de los programas en los que las reclusas desean participar no la acepten.

Por ejemplo, el programa de liberación laboral en el campo de prisioneros de Bryan capacita asistentes de enfermería certificadas, según varias personas familiarizadas con el campo. El programa es dirigido por el Southern Careers Institute, una empresa educativa que selecciona a las solicitantes de la prisión y no permite que reclusas con ciertos cargos participen en el programa si lo solicitan, dijo una persona familiarizada con el programa a CNN.

Canine Companions, que coloca cachorros en prisiones federales para que los internos los entrenen como perros de servicio, dijo explícitamente que no permitiría que Maxwell ingresara al programa de cachorros en el campo de prisioneros.

Actualmente, hay siete cachorros (Nombres: Kianda, Lisa VII, Louise V, Mavis IV, Hector VII, Gator V) emparejados con un total de 15 internas encargadas en FPC Bryan. Las reclusas mantienen a los perros con ellas desde las ocho semanas hasta los 17 meses, enseñando a los cachorros sus primeras 20 o más tareas para que las utilicen en servicio de personas con discapacidades, y las internas acicalan, ejercitan y socializan a los cachorros dentro de la prisión.

Maxwell no ha solicitado el ingreso al programa. Pero si lo hiciera, el programa de cachorros no la aceptaría.

“No permitimos a nadie que haya cometido delitos contra animales o menores. Eso se debe a que son poblaciones vulnerables”, dijo Paige Mazzoni, CEO de Canine Companions, a CNN. “El objetivo es darles amor a los cachorros y suficiente confianza para que sigan aprendiendo tareas”.

Otras dos reclusas de alto perfil en FPC Bryan, Elizabeth Holmes, la exdirectora ejecutiva de Theranos, y Jennifer Shah, de Real Housewives of Salt Lake City, tampoco forman parte del programa de cachorros, dijo Mazzoni.

