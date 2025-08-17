Por qué todos los pasajeros deberían preocuparse si Spirit Airlines desaparece

Por Chris Isidore, CNN

Spirit Airlines podría quedarse sin tiempo para seguir operando, lo que sería una mala noticia no solo para sus empleados y clientes, sino también para todas las personas que buscan vuelos económicos. Durante décadas, la aerolínea de bajo costo ha contribuido a reducir los precios de los vuelos nacionales en Estados Unidos.

Spirit declaró en un informe la semana pasada que existía una “duda sustancial” de poder mantenerse en funcionamiento por más de un año debido a las continuas pérdidas y la disminución de los ingresos. La aerolínea con sede en Florida, que salió de la bancarrota a principios de este año, señaló que está realizando cambios para evitar verse obligada a cerrar.

Pero si la aerolínea cierra o es adquirida por un competidor, eso podría aumentar las tarifas aéreas en general. El modelo de Spirit de ofrecer tarifas económicas sin lujos (y cobrar a los pasajeros por cualquier extra, incluido el equipaje de mano) ha obligado a las principales aerolíneas del país a ofrecer sus propios asientos baratos, a menudo bajo la clase de boletos “economía básica”.

“Creo que se puede esperar que las tarifas suban en un mundo donde Spirit ya no exista”, dijo Scott Keyes, CEO de Going.com, un sitio web de boletos de avión con descuento. “Incluso para quienes nunca volarían con Spirit, les deben un agradecimiento por vuelos más económicos”.

Cuando JetBlue Airways propuso comprar Spirit en 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó con éxito en los tribunales que la fusión perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia y aumentar las tarifas aéreas. El acuerdo fue bloqueado por motivos antimonopolio a principios de 2024.

“La presencia de Spirit —el llamado ‘Efecto Spirit’— también reduce las tarifas de otras aerolíneas”, escribió el juez William Young, de la Corte de Distrito de Massachusetts, en enero de 2024. “El expediente contiene numerosos ejemplos de Spirit reduciendo precios y presionando las tarifas de aerolíneas tradicionales y otras de bajo costo. Cuando Spirit entra en un mercado, sus rivales reducen sus precios entre un 7 % y un 11 %, en promedio”.

Pero Spirit, al igual que la mayoría de las aerolíneas de bajo costo, ha perdido dinero de forma constante desde 2020, cuando comenzó la pandemia. La empresa reportó una pérdida neta de US$ 256,7 millones desde que salió de la bancarrota en marzo, según su último informe financiero, con ingresos que han caído un 20 % este año en comparación con el año pasado.

Parte de esa caída se debe a que Spirit redujo su calendario de vuelos para contener las pérdidas. Eso impactó en los precios: las tarifas aumentaron un promedio de 5,7 % en las rutas que Spirit dejó de operar, según un análisis de TD Cowen. La diferencia fue aún más significativa en mercados donde Spirit tenía una presencia importante, como entre Denver y Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida. Tras su salida, las tarifas de todos los vuelos de las principales aerolíneas entre ambos aeropuertos subieron un promedio de 22 %.

Incluso si las tarifas no suben directamente en todas las rutas, las demás aerolíneas podrían responder reduciendo la cantidad de asientos que ofrecen en economía básica en todo su sistema, explicó Zach Griff, experto en viajes aéreos y redactor sénior de The Points Guy, un sitio especializado en viajes aéreos.

“Incluso si no viajas con (Spirit), ejercen el efecto de reducir las tarifas en el mercado”, señaló.

Dave Davis, CEO de Spirit, en una nota a los empleados para asegurarles que la aerolínea no tiene el destino sellado de cerrar a pesar de la advertencia a los inversores, hizo el mismo planteamiento sobre su impacto.

“Spirit es una parte fundamental de la industria de la aviación en Estados Unidos”, escribió. “Hemos ahorrado a los consumidores cientos de millones de dólares, vuelen o no con nosotros. Seguimos trabajando arduamente en muchas iniciativas para proteger nuestra franquicia única”.

Pero incluso si Spirit no se ve obligada a salir del negocio, podría ser adquirida y fusionada con otra aerolínea, quizás a un precio de remate.

“Spirit es una aerolínea muy atractiva para muchas compañías”, dijo Griff. “Los aviones son muy valiosos. Es difícil conseguir estos aviones en estos días. Tienen franjas horarias muy valiosas en aeropuertos congestionados como LaGuardia y Newark. Así que Spirit tiene mucho que podría interesar a una aerolínea”.

Un acuerdo con alguna de las principales aerolíneas —United, Delta o American Airlines— enfrentaría el mismo escrutinio antimonopolio que JetBlue. Sin embargo, la administración Trump podría no estar tan dispuesta a bloquear un acuerdo como la administración Biden, que asumió un rol más activo en los casos antimonopolio.

Una oferta de otra aerolínea de bajo costo, como Frontier, podría no enfrentar los mismos desafíos legales. Pero las demás aerolíneas de bajo costo atraviesan sus propias pérdidas financieras, lo que haría difícil cualquier acuerdo. Frontier y Spirit confirmaron que mantuvieron conversaciones sobre un acuerdo después de que se bloqueara el acuerdo con JetBlue, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre el precio.

Pero ya sea una aerolínea grande o de bajo costo, los opositores a las fusiones de aerolíneas aseguran que la compra de Spirit por parte de otra compañía seguiría siendo perjudicial para los pasajeros y las tarifas.

“No creemos que la respuesta a la consolidación sea más consolidación. Eso es lo que nos ha llevado a este problema”, dijo William McGee, investigador sénior de aviación y turismo en el American Economic Liberties Project, un grupo de interés público que se ocupa de las fusiones corporativas. “Nunca ha habido una fusión en la que la nueva entidad siga volando en todas las rutas y mantenga la misma cantidad de vuelos que antes. Las fusiones conducen a tarifas más altas”.

